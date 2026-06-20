Cuộc thi Persistent Airfield Denial nhằm mục đích tìm ra các giải pháp để làm cho sân bay Nga không thể sử dụng được trong thời gian dài.

Bộ Tư lệnh Chuyển đổi NATO và Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine đã phát động một cuộc thi sáng tạo mới mang tên "Từ chối sử dụng sân bay lâu dài" (Persistent Airfield Denial), với tổng giải thưởng là 250.000 euro.

Mục tiêu của cuộc thi nói trên là tìm ra giải pháp nhằm "hạn chế lâu dài việc sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay và máy bay của đối phương".

Ứng viên cần phải chứng minh một giải pháp cho phép phá hủy máy bay, đường băng; các kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn, đạn dược, cơ sở hạ tầng mặt đất... Giải pháp này không bị giới hạn bởi công nghệ, kiến trúc, hay sự kết hợp của chúng; điều quan trọng nhất là khả năng vận hành.

NATO và Ukraine đang tìm giải pháp nhanh chóng vô hiệu hóa sân bay của Nga.

Hồ sơ tham gia không bị giới hạn ở:

Máy bay không người lái thuộc mọi loại và phạm vi

Đạn bay lượn tự hành hoặc bán tự hành

Giải pháp bầy đàn

Các phương pháp vận chuyển đạn dược thay thế, không chỉ sử dụng nền tảng hàng không.

Nhưng bất kỳ giải pháp nào cũng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Phá hủy vật thể ở khoảng cách đáng kể

Làm việc trong điều kiện tác chiến điện tử

Hoạt động trong trường hợp không có liên lạc với nhà mạng và hệ thống định vị vệ tinh.

Bất kể thời tiết và thời điểm nào trong năm.

Giải pháp đó cũng cần phải khả thi, có thể triển khai nhanh chóng và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi hoàn thành thử nghiệm.

Nhìn chung, Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) nên ở mức 5 - 7, tức là ở cấp độ nguyên mẫu và thời gian giao hàng mong muốn cho phiên bản đầu tiên với chức năng tối thiểu là 1,5 tháng. Việc thu thập đề xuất sẽ kéo dài đến 20/7/2026, sau đó các ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ sẵn sàng trình bày giải pháp của mình.

Cần lưu ý các cuộc thi tương tự dưới sự bảo trợ của NATO đã từng được tổ chức trước đây để tìm ra giải pháp chống lại UAV và máy bay không người lái sử dụng cáp quang của Nga.