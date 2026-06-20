HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

NATO phát động cuộc thi tìm giải pháp nhanh chóng phong tỏa sân bay của Nga

Sao Đỏ
|

Cuộc thi Persistent Airfield Denial nhằm mục đích tìm ra các giải pháp để làm cho sân bay Nga không thể sử dụng được trong thời gian dài.

Bộ Tư lệnh Chuyển đổi NATO và Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine đã phát động một cuộc thi sáng tạo mới mang tên "Từ chối sử dụng sân bay lâu dài" (Persistent Airfield Denial), với tổng giải thưởng là 250.000 euro.

Mục tiêu của cuộc thi nói trên là tìm ra giải pháp nhằm "hạn chế lâu dài việc sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay và máy bay của đối phương".

Ứng viên cần phải chứng minh một giải pháp cho phép phá hủy máy bay, đường băng; các kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn, đạn dược, cơ sở hạ tầng mặt đất... Giải pháp này không bị giới hạn bởi công nghệ, kiến trúc, hay sự kết hợp của chúng; điều quan trọng nhất là khả năng vận hành.

NATO và Ukraine đang tìm giải pháp nhanh chóng vô hiệu hóa sân bay của Nga.

Hồ sơ tham gia không bị giới hạn ở:

  • Máy bay không người lái thuộc mọi loại và phạm vi
  • Đạn bay lượn tự hành hoặc bán tự hành
  • Giải pháp bầy đàn
  • Các phương pháp vận chuyển đạn dược thay thế, không chỉ sử dụng nền tảng hàng không.

Nhưng bất kỳ giải pháp nào cũng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Phá hủy vật thể ở khoảng cách đáng kể
  • Làm việc trong điều kiện tác chiến điện tử
  • Hoạt động trong trường hợp không có liên lạc với nhà mạng và hệ thống định vị vệ tinh.
  • Bất kể thời tiết và thời điểm nào trong năm.

Giải pháp đó cũng cần phải khả thi, có thể triển khai nhanh chóng và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi hoàn thành thử nghiệm.

Nhìn chung, Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) nên ở mức 5 - 7, tức là ở cấp độ nguyên mẫu và thời gian giao hàng mong muốn cho phiên bản đầu tiên với chức năng tối thiểu là 1,5 tháng. Việc thu thập đề xuất sẽ kéo dài đến 20/7/2026, sau đó các ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ sẵn sàng trình bày giải pháp của mình.

Cần lưu ý các cuộc thi tương tự dưới sự bảo trợ của NATO đã từng được tổ chức trước đây để tìm ra giải pháp chống lại UAV và máy bay không người lái sử dụng cáp quang của Nga.

Theo Defense Express
Trung Quốc thử nghiệm tương lai ngành vận tải biển trên 'siêu kênh đào' 10 tỷ USD kết nối với Vịnh Bắc Bộ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại