Hy Lạp đang phải đối mặt với áp lực liên tục từ các đồng minh NATO và EU về việc giao khí tài phòng không cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa Patriot.

Thông tin này được trang eKathimerini đăng tải, trích dẫn nguồn tin riêng của họ. Ukraine đã yêu cầu Hy Lạp chuyển giao số lượng lên tới 200 tên lửa PAC-2 từ kho dự trữ của Không quân Hy Lạp.

Phía Ukraine lập luận rằng nhiều tên lửa đánh chặn của Hy Lạp đã đưa vào sử dụng tới 23 năm và sắp hết thời hạn sử dụng được bảo đảm. Bài báo lưu ý yêu cầu này tập trung cụ thể vào đạn dược, chứ không phải vào chính các hệ thống phòng không.

Điều này diễn ra sau khi các cuộc thảo luận trước đó về khả năng chuyển giao "một vài" trong 6 khẩu đội Patriot của Hy Lạp đã không đạt được thỏa thuận.

Theo nguồn tin thân cận với tình hình, một trong những phương án được các đồng minh thảo luận đó là Hy Lạp bán tên lửa cho Na Uy, sau đó Na Uy sẽ nhượng lại cho Ukraine.

Họ lưu ý việc chuyển giao chỉ có thể thực hiện nếu các tên lửa phòng không được coi là có thể sử dụng, nhưng không phải là cần thiết thiết yếu cho việc phòng thủ của chính Hy Lạp.

Vụ phóng tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2.

Nhưng hiện tại, Chính phủ Hy Lạp không cho thấy bất kỳ thiện chí nào trong việc chấp thuận kế hoạch như vậy. Họ nhấn mạnh nước này đã và đang đóng góp vào an ninh của NATO cũng như EU, bao gồm cả việc triển khai một hệ thống tên lửa Patriot ở Saudi Arabia để bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng.

Hy Lạp cũng cho biết trước đó đã chuyển giao các tên lửa Sea Sparrow và Crotale cho Ukraine sau khi chúng không còn giá trị sử dụng đối với Lực lượng vũ trang Hy Lạp.

Vào tháng 4/2026, Chính phủ Hy Lạp tiết lộ họ có kế hoạch nâng cấp 6 tổ hợp Patriot lên cấu hình PAC-3 và mua thêm đạn PAC-3 MSE thế hệ mới, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.