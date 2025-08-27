NATO định dùng đầm lầy nhân tạo nhấn chìm xe tăng Nga

Theo bài viết trên tạp chí Mỹ Politico, các quốc gia NATO láng giềng và gần sát Nga ở châu Âu, ví dụ như: Ba Lan, Phần Lan và các quốc gia Baltic đang nghiêm túc lên kế hoạch khôi phục các đầm lầy trước đó đã bị cạn nước, để hình thành chướng ngại vật tự nhiên để ngăn chặn bước tiến của xe tăng Nga.

Các quốc gia NATO này chỉ ra rằng, đầm lầy, nền đất yếu, bùn đất… là kẻ thù tự nhiên của những chiếc xe tăng Nga nặng tới gần 50 tấn. Đầm lầy sẽ khiến chúng sa lầy, thậm chí chìm nghỉm, còn bùn đất sẽ cản trở hoạt động di chuyển của bánh xích xe tăng, xe thiết giáp của Nga.

Tờ tạp chí Mỹ lưu ý rằng, về vấn đề này, các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO đang có kế hoạch tận dụng triệt để kinh nghiệm của Ukraine.

“Một ví dụ cho NATO là kinh nghiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khi một con đập trên sông Irpen gần Kiev bị vỡ và vùng đồng bằng ngập lụt biến thành đầm lầy khiến các thiết bị quân sự hạng nặng của Nga bị kẹt trong bùn” - Politico đưa ra dẫn chứng thực tế.

Ấn phẩm này cho biết thêm rằng, Phần Lan và Ba Lan hiện đang tích cực thảo luận về việc khôi phục các đầm lầy làm “rào chắn biên giới tự nhiên” với Liên bang Nga.

Còn tại Litva - quốc gia Baltic giáp với Belarus và vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga là Kaliningrad - chủ đề này cũng đã được nêu ra ở cấp chính phủ.

Tạp chí Mỹ cho biết, một phần đáng kể đất than bùn của EU nằm dọc theo biên giới với Nga và Belarus, từ quốc gia Bắc Cực Phần Lan và các quốc gia Baltic đến Đông Ba Lan.

Tờ báo Mỹ lại rằng, nỗi sợ hãi bị Nga tấn công từ lâu đã đã ăn sâu vào tâm trí các chính trị gia châu Âu, còn giới lãnh đạo NATO cũng lo ngại rằng, Liên bang Nga đang ấp ủ kế hoạch tấn công vào các quốc gia NATO, đầu tiên là các nước Baltic, rồi đến Ba Lan và Đức.

Ngược lại, giới chính khách và chuyên gia quân sự Nga chỉ ra rằng, không một lập luận “có lí trí” và logic nào từ Moscow được phương Tây coi trọng.

Những khoản tiền khổng lồ được phân bổ cho Warsaw, Berlin, Tallinn, Riga và Vilnius để đẩy lùi “cuộc xâm lược tưởng tượng” của Nga.

Ngoài việc ấp ủ ý tưởng phục hoạt các “đầm lầy chết” đã nói ở trên, Ba Lan và các quốc gia Baltic đang tích cực xây dựng các công sự trên biên giới với Liên bang Nga.

Bài báo trên tờ Politico nhận xét, dường như giới lãnh đạo các quốc gia NATO châu Âu họ không thực sự tin tưởng vào các biện pháp đơn lẻ có thể ngăn chặn được Nga, nên họ đã kết hợp việc đào hào chống tăng, xây dựng công sự, trận địa kiên cố, cài đặt các bãi mìn…, trên toàn tuyến biên giới.

Tuy nhiên, những chướng ngại vật nhân tạo này vẫn có thể bị Moscow khắc phục được, trong khi đầm lầy lại là một chướng ngại vật thiên nhiên mà xe tăng Nga không thể vượt qua được.