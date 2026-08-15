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NATO điều tiêm kích bắn hạ UAV xâm phạm không phận Latvia

Quỳnh Như
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Một tiêm kích Eurofighter của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Latvia, trong bối cảnh các nước Baltic gia tăng cảnh giác trước nguy cơ UAV liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết một tiêm kích Eurofighter của Ý đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia hôm thứ Sáu (14/8), sau khi các máy bay chiến đấu của liên minh được điều động để xác định và xử lý mục tiêu.

"Sáng nay, chúng tôi đã thấy các máy bay Eurofighter của Ý đóng tại Lithuania và F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đóng tại Estonia cất cánh, trong đó một máy bay Eurofighter bắn hạ một máy bay không người lái trên không phận Latvia", người phát ngôn của NATO Allison Hart cho biết hôm thứ Sáu.

Bộ Quốc phòng Latvia cũng xác nhận vụ việc, cho biết các máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic của NATO đã bắn hạ một UAV nước ngoài.

Bộ này cáo buộc máy bay không người lái đã xâm nhập Latvia do các hoạt động tác chiến điện tử của Nga. Các sự cố tương tự liên quan đến máy bay không người lái nước ngoài xâm nhập hoặc tiếp cận không phận Latvia có thể xảy ra chừng nào xung đột giữa Nga và Ukraine còn tiếp diễn.

Ảnh minh hoạ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành một cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào vùng Leningrad của Nga. Thống đốc Aleksandr Drozdenko cho biết 54 UAV đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn trong đêm. Một đám cháy cũng xảy ra tại cảng Ust-Luga bên bờ Biển Baltic nhưng nhanh chóng được dập tắt.

Trong những tháng gần đây, Latvia, Estonia, Lithuania và Phần Lan nhiều lần ghi nhận UAV xâm nhập hoặc rơi xuống lãnh thổ trong các đợt tập kích của Ukraine nhằm vào Nga.

Tuần trước, Latvia, Estonia và Lithuania đã đưa ra một công hàm chung sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow đã "xác minh dữ liệu" cho thấy các nước Baltic đã cung cấp hành lang hàng không cho máy bay không người lái của Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Chính phủ các nước Riga, Tallinn và Vilnius đã bác bỏ cáo buộc trên đồng thời khẳng định đây là những tuyên bố "hoàn toàn vô căn cứ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/8 cho biết các cơ quan quân sự và tình báo Nga có thể theo dõi nguồn gốc và đường bay của các vật thể trên không.

Moscow cũng từng cảnh báo rằng nếu các nước Baltic cố tình hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, Nga có thể coi họ là bên tham gia và sẽ có quyền tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tags

NATO

Nga

Ukraine

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