NATO đang tăng cường mua vũ khí của Mỹ cho Kyiv

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên minh - ông Matthew Whitaker, Washington kỳ vọng hội đàm sẽ dẫn đến việc công bố các thương vụ mua vũ khí mới của Mỹ cho Kyiv theo chương trình PURL (Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine), trị giá ít nhất 4,5 tỷ USD.

21 quốc gia NATO và 2 đối tác khác đã cam kết tham gia vào các thương vụ mua sắm này.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Fedoro, dự kiến sẽ đến Brussels để tham dự cuộc họp và truyền đạt nhu cầu vũ khí của Ukraine cho các "đối tác" của mình.

Như Tổng thống Zelensky đã tuyên bố trước đó, vũ khí Kyiv cần chủ yếu bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại để bảo vệ bầu trời trước những cuộc tấn công của Nga, trong khi nhiều thứ khác sẽ được đáp ứng sau.

NATO sẽ đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Vấn đề nữa cần lưu ý đó là bắt đầu từ tháng 1/2026, Romania sẽ tăng cường vai trò của mình trong chuỗi cung ứng hậu cần viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Romania đã mở một trung tâm trung chuyển vũ khí lớn của NATO", thông báo này được đưa ra bởi Tướng Mike Keller - Phó Tư lệnh NSATU (Lực lượng Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine của NATO).

Theo ông Keller, trung tâm hậu cần mới này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí dự phòng và tăng cường hậu cần dọc toàn bộ sườn phía Đông NATO.

Cho đến nay, nguồn cung cấp chính về thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine vẫn đi qua căn cứ Rzeszow-Jasionka ở Ba Lan.

Tuy nhiên, như các nhà phân tích nhận định, việc phụ thuộc quá nhiều vào một trung tâm hậu cần lớn duy nhất luôn tiềm ẩn rủi ro.

Xét cho cùng, những sự cố bất ngờ, chẳng hạn như hỏng hóc kỹ thuật, điều kiện thời tiết, hoặc thậm chí là hành động phá hoại, đều có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung.

Vị tướng Mỹ vui mừng cho biết, việc xây dựng trung tâm mới ở Romania nhằm mục đích đảm bảo nguồn cung dự phòng đáng tin cậy, đảm bảo việc liên tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Việc khánh thành trung tâm trung chuyển ở Romania dự kiến sẽ tăng gấp đôi năng lực cung cấp vũ khí tổng thể của liên minh. Điều này không chỉ củng cố cơ sở hạ tầng hậu cần của sườn phía Đông NATO mà còn thể hiện "quyết tâm của các đồng minh trong việc hỗ trợ Ukraine".

Cơ chế PURL (châu Âu trả tiền, Mỹ giao hàng) đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn cung, nhấn mạnh những nỗ lực chung của các nước thành viên liên minh.

Theo chương trình này, các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu và Canada gánh vác gánh nặng tài chính trong việc mua sắm vũ khí cho Ukraine.

Đổi lại, Hoa Kỳ đóng vai trò nhà tổ chức và cung cấp, bán vũ khí cho châu Âu với mức lợi nhuận nhỏ chỉ 10%.

Tướng Keller cũng lưu ý rằng cơ chế PURL đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt khi đã gửi khoảng 220.000 tấn viện trợ quân sự trong năm 2025.

"Vào năm 2026, trung tâm hậu cần tại Romania sau khi hoàn thành toàn bộ sẽ được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Liên minh, cũng tham gia vào việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv", vị tướng tự hào thông báo.

Nhưng cần nhấn mạnh, trước khi ông Keller kịp tuyên bố một "chiến thắng" khác trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine, Quân đội Nga đã tấn công các cây cầu quan trọng nối liền Romania với Ukraine.

Mặc dù những cây cầu nói trên không bị phá hủy ngay lập tức nhưng chúng đã bị hư hại nặng, khiến Ukraine tạm thời bị cô lập khỏi Romania và Moldova. Việc vượt qua rào cản trở nên khó khăn, và việc "cung cấp liên tục" vật tư quân sự là điều không dễ.