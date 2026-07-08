Một học giả Nga cho rằng vai trò trong đối đầu với Nga đang thay đổi, kéo theo những tính toán mới khiến cục diện thêm đáng chú ý.

Theo Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga (RIAC) Dmitry Trenin, các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đã trở thành động lực chính thúc đẩy liên minh đối đầu với Nga trong bối cảnh các ưu tiên chiến lược của Mỹ thay đổi.

Ông Trenin cho rằng một số chính trị gia châu Âu coi xung đột tại Ukraine là cơ hội để giải quyết những mâu thuẫn kéo dài với Nga.

"Chiến lược của giới tinh hoa châu Âu đối với Nga không còn là răn đe như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mục tiêu là hủy diệt Nga với tư cách một cường quốc. Đó chính là ý nghĩa của khái niệm "đánh bại chiến lược"", ông Trenin viết.

Ông tiếp tục cho rằng: "Người châu Âu mơ đến việc loại bỏ Nga như một nhân tố quan trọng trong địa chính trị Á - Âu. Theo họ, điều đó sẽ là "giải pháp cuối cùng" cho "vấn đề Nga" vốn khiến họ lo ngại từ lâu".

Ông Trenin cũng lập luận rằng các chính phủ châu Âu đang sử dụng câu chuyện về "kẻ thù trước cổng" như một công cụ thuận tiện để gán cho mọi lực lượng đối lập cái mác là "tay sai của Điện Kremlin".

Đồng thời, việc gia tăng chi tiêu quốc phòng dưới danh nghĩa đối phó với "mối đe dọa từ Nga" được trình bày như một giải pháp nhằm phục hồi các nền kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn.

"Người dân ở Moscow không hề ảo tưởng về thái độ đối địch của Mỹ đối với Nga, nhưng hiện nay Mỹ chỉ đóng vai trò ở hàng ghế sau khi nói đến cuộc xung đột với Nga", ông viết, đồng thời cho rằng Nga nhìn nhận NATO là "châu Âu được Mỹ hậu thuẫn".

Sau khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các nước thành viên NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP mỗi năm vào năm 2035.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu vì điều mà ông mô tả là không chia sẻ gánh nặng. Bất đồng càng gia tăng khi một số quốc gia thành viên từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump nhằm vào Iran.

Trong khi ông Trump tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, các quốc gia châu Âu lại duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định mọi thỏa thuận phải được đạt được theo các điều kiện của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các biện pháp ngoại giao "đã cạn kiệt", trong khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas kêu gọi ông Trump không rơi vào "cái bẫy" của Nga.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công lãnh thổ NATO, khẳng định chỉ đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu bị tấn công trước.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mô tả châu Âu là "một bên quyết tâm đánh bại Nga", đồng thời cho rằng Nga không thể coi châu Âu là một bên trung gian trung lập.