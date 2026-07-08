HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

NATO đã đổi mục tiêu trong đối đầu với Nga?

Hải Yến
|

Một học giả Nga cho rằng vai trò trong đối đầu với Nga đang thay đổi, kéo theo những tính toán mới khiến cục diện thêm đáng chú ý.

Theo Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga (RIAC) Dmitry Trenin, các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đã trở thành động lực chính thúc đẩy liên minh đối đầu với Nga trong bối cảnh các ưu tiên chiến lược của Mỹ thay đổi.

Ông Trenin cho rằng một số chính trị gia châu Âu coi xung đột tại Ukraine là cơ hội để giải quyết những mâu thuẫn kéo dài với Nga.

"Chiến lược của giới tinh hoa châu Âu đối với Nga không còn là răn đe như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mục tiêu là hủy diệt Nga với tư cách một cường quốc. Đó chính là ý nghĩa của khái niệm "đánh bại chiến lược"", ông Trenin viết.

Ông tiếp tục cho rằng: "Người châu Âu mơ đến việc loại bỏ Nga như một nhân tố quan trọng trong địa chính trị Á - Âu. Theo họ, điều đó sẽ là "giải pháp cuối cùng" cho "vấn đề Nga" vốn khiến họ lo ngại từ lâu".

Ông Trenin cũng lập luận rằng các chính phủ châu Âu đang sử dụng câu chuyện về "kẻ thù trước cổng" như một công cụ thuận tiện để gán cho mọi lực lượng đối lập cái mác là "tay sai của Điện Kremlin".

Đồng thời, việc gia tăng chi tiêu quốc phòng dưới danh nghĩa đối phó với "mối đe dọa từ Nga" được trình bày như một giải pháp nhằm phục hồi các nền kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn.

"Người dân ở Moscow không hề ảo tưởng về thái độ đối địch của Mỹ đối với Nga, nhưng hiện nay Mỹ chỉ đóng vai trò ở hàng ghế sau khi nói đến cuộc xung đột với Nga", ông viết, đồng thời cho rằng Nga nhìn nhận NATO là "châu Âu được Mỹ hậu thuẫn".

Sau khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các nước thành viên NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP mỗi năm vào năm 2035.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu vì điều mà ông mô tả là không chia sẻ gánh nặng. Bất đồng càng gia tăng khi một số quốc gia thành viên từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump nhằm vào Iran.

Trong khi ông Trump tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, các quốc gia châu Âu lại duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định mọi thỏa thuận phải được đạt được theo các điều kiện của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các biện pháp ngoại giao "đã cạn kiệt", trong khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas kêu gọi ông Trump không rơi vào "cái bẫy" của Nga.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công lãnh thổ NATO, khẳng định chỉ đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu bị tấn công trước.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mô tả châu Âu là "một bên quyết tâm đánh bại Nga", đồng thời cho rằng Nga không thể coi châu Âu là một bên trung gian trung lập.

Theo RT
Quan chức cấp cao Campuchia tiết lộ tổng số vàng khai thác được trong 5 năm qua
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Ukraine

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

EU

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại