Tên lửa Falcon 9 phóng vệ tinh Starlink. Ảnh: SpaceX

NATO cho biết Nga đang nghiên cứu một loại vũ khí không gian mới có khả năng đe dọa trực tiếp các hệ thống vệ tinh, trong đó Starlink của Elon Musk là mục tiêu hàng đầu.

Hệ thống này, được gọi là “zone-effect”, có thể phóng ra hàng trăm nghìn viên đạn nhỏ có mật độ cao, mỗi viên chỉ vài milimét, nhằm vô hiệu hóa nhiều vệ tinh cùng lúc.

Theo báo cáo, các viên đạn này có thể vượt qua khả năng phát hiện của cả hệ thống cảm biến mặt đất lẫn trên quỹ đạo, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ hoài nghi về tính khả thi, bởi loại vũ khí này cũng có nguy cơ gây hại cho chính vệ tinh của Nga.

Hình minh họa vệ tinh Starlink. Nguồn: SpaceX

Starlink trở thành mối lo chiến lược của Moscow

Starlink đã được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi cho liên lạc chiến trường và hỗ trợ định vị mục tiêu, khiến hệ thống này bị coi là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với hoạt động quân sự của Nga.

Nếu được triển khai, vũ khí “zone-effect” sẽ bổ sung vào kho vũ khí chống vệ tinh ngày càng đa dạng của Nga, bên cạnh các hệ thống như S-500 – vốn có khả năng tấn công vệ tinh quỹ đạo thấp và máy bay thế hệ thứ 5.

Các chuyên gia nhận định đây có thể là một công cụ răn đe hơn là vũ khí thực chiến. Clayton Swope, quan chức thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng Nga đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và nhân lực để khẳng định vị thế cường quốc không gian.