Lực lượng xe tăng Nga.

Mối nguy mới của NATO

Theo ISW, một cuộc điều tra chung của dự án tình báo nguồn mở All Eyes on Wagner, kênh truyền thông Nga Verstka và Đài phát thanh Tự do châu Âu mới đây đã cho thấy chi tiết về sự gia tăng quân số và vật tư quân sự của Nga tại Libya kể từ tháng 3/2024.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy Nga đã triển khai hơn 1.800 binh sĩ đến Libya trong thời gian gần đây và chuyển hàng trăm lực lượng đặc nhiệm từ Ukraine đến Libya vào đầu năm 2024.

Số lượng binh sĩ này bao gồm cả cựu nhân viên của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner và tân binh của Quân đoàn châu Phi, đơn vị kế nhiệm Wagner của Bộ Quốc phòng Nga tại châu Phi.

Quân đội Nga cũng đã gửi hàng nghìn tấn vật tư từ cảng Tartus ở Syria, đến Tobruk của Libya, với ít nhất năm chuyến hàng trong hai tháng qua.

Những chuyến hàng này bao gồm thiết bị quân sự, phương tiện và vũ khí, với các hệ thống radar, xe tăng chiến đấu T-72, xe bọc thép chở quân và hệ thống pháo binh.

ISW cho rằng, động thái tăng cường hiện diện quân sự của Nga có thể liên quan đến các cuộc đàm phán để đảm bảo một căn cứ hải quân ở Libya, đặc biệt là Tobruk.

Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường thảo luận về căn cứ hải quân này kể từ khi nắm quyền kiểm soát các hoạt động của Tập đoàn Wagner sau cái chết của cựu lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin vào tháng 8/2023.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov đã gặp lãnh đạo Quân đội Quốc gia Lybia (LNA) Khalifa Haftar, bốn lần từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024.

Hiện tại, Moscow cũng đang sử dụng cảng Tobruk như một đầu cầu hậu cần, chuẩn bị gửi thêm hỗ trợ tới nhiều chiến trường khác nhau ở châu Phi cận Sahara.

Lực lượng và vật tư của Nga đến Tobruk trước khi di chuyển đến Djoufra, Libya, nơi họ triển khai đến các địa điểm ở vùng cận Sahara.

Điện Kremlin đã mở rộng các hoạt động tại Sahel vào năm 2024, gửi hai đơn vị nhỏ đến Burkina Faso và Niger vào tháng 1 và tháng 3 năm 2024.

Quân đội Nga hiện cũng có sự hiện diện tại Cộng hòa Trung Phi (CAR), Mali và Sudan, và có thể đang tìm cách chuyển hướng hỗ trợ tại Sudan từ Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) sang Lực lượng vũ trang Sudan (SAF).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã đề nghị SAF sẽ "viện trợ quân sự định tính không hạn chế" trong một chuyến thăm vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo đánh giá của ISW, Điện Kremlin có thể muốn bảo vệ vị thế của mình ở Libya để có thể sử dụng vị trí chiến lược này.

Một căn cứ Địa Trung Hải của Nga ở Libya sẽ gây áp lực với châu Âu và sườn phía Nam của NATO, đồng thời giúp Nga mở rộng dấu ấn quân sự của mình.

Căn cứ này cũng có thể hỗ trợ mục tiêu của Nga là cảnh báo các cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO bằng các cuộc tấn công tiềm tàng với tên lửa hành trình tầm xa từ hướng biển.

Sụp đổ quyền bá chủ

Theo Washington Post, lực lượng Hoạt động Đặc biệt Mỹ rút khỏi Chad để đáp lại yêu cầu của quốc gia thuộc Sahel về sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Mỹ trong khu vực. Quyết định này diễn ra sau khi quân đội Mỹ buộc phải rời khỏi Niger.

Hàng chục binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt của Lục quân đóng tại Ndjamena, thủ đô của Chad, đã rút quân trước cuộc bầu cử tổng thống của các quốc gia thuộc Sahel (vùng đất cắt ngang toàn bộ châu Phi) dự kiến diễn ra hồi tháng 5.

Tháng 4, lãnh đạo Chad đã gửi thư cho tùy viên quốc phòng Mỹ thông báo rằng Ndjamena đã chấm dứt Thỏa thuận về Tình trạng Lực lượng (SOFA) với Washington.

Larry Johnson, một sĩ quan tình báo CIA đã nghỉ hưu và quan chức Bộ Ngoại giao, bình luận về việc Mỹ rút quân khỏi Niger và Chad: "Mỹ đang thất bại. Đó là cách nói dễ dàng nhất. Họ có một số căn cứ quân sự ở cả hai quốc gia này được biết đến với vai trò tìm kiếm các thành viên al-Qaeda và cố gắng tiêu diệt chúng.

Tuy nhiên, rõ ràng việc thực hiện chính sách của Mỹ về vấn đề này đang bị chính quyền địa phương bất bình. Vì vậy, nước Mỹ sẽ mất đi ảnh hưởng tổng thể và tôi nghĩ nước này sẽ bị thay thế bởi Nga", ông nói.

Chad nằm dưới sự cai trị của Pháp từ năm 1900 đến năm 1960. Sau khi quốc gia Sahel giành được độc lập, người Pháp tiếp tục gửi quân đến khu vực này nhiều lần trong những năm 1960, 1970 và 1980 với lý do bảo vệ chính phủ Chad.

Từ năm 1986 đến năm 2014, các lực lượng Pháp đã duy trì sự hiện diện thường trực tại quốc gia châu Phi này như một phần của Chiến dịch Epervier được phát động với mục tiêu đã nêu là bảo vệ Chad khỏi lực lượng Libya và quân nổi dậy.

Sau năm 2014, Chiến dịch Epervier được thay thế bằng Chiến dịch Barkhane - nỗ lực chống khủng bố quy mô lớn của Paris ở Sahel, sau đó bị hầu hết chính phủ trong khu vực lên án là thất bại.

Vào tháng 5 năm 2014, tờ Washington Post đưa tin rằng Mỹ chỉ cử 80 binh sĩ đến Chad để hỗ trợ hoạt động của máy bay tình báo, giám sát và trinh sát cho các nhiệm vụ ở miền bắc Nigeria nhằm tìm kiếm các cô gái Nigeria bị bắt cóc.

Nhà Trắng cho biết đơn vị này sẽ ở lại Chad "cho đến khi không cần sự hỗ trợ giải quyết vụ bắt cóc nữa".

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của TomDispatch vào năm 2014 cho thấy Mỹ đã âm thầm tăng cường sự hiện diện ở Chad và các nơi khác ở châu Phi sau khi NATO ném bom Libya trở lại thời kỳ đồ đá và gây bất ổn cho các khu vực lân cận, nơi bạo lực Hồi giáo và nổi dậy gia tăng.

Sau thất bại của Chiến dịch Barkhane trong việc đánh bại những kẻ khủng bố ở Sahel, Mali, Niger và Burkina Faso liên tiếp kêu gọi quân Pháp rút lui.

Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, quân đội Pháp rời ba quốc gia châu Phi, với khoảng 1.000 lính Pháp được chuyển đến Chad và họ vẫn ở lại cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, Washington Post tin rằng lãnh đạo Chad, Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, người nắm quyền từ năm 2021, kêu gọi rút quân Pháp sau khi Mỹ rút quân. Tờ báo lưu ý rằng Chad cùng với Mali, Niger và Burkina Faso đang quay sang Nga để giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh.

Hiện Chad đã tăng cường mối quan hệ với Nga. Vào tháng 1 năm 2024, Mahamat Idriss Deby Itno đã có chuyến thăm chính thức Nga, trong khi Ngoại trưởng Chadian tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại St. Petersburg.

Johnson giải thích: "Nga không có lịch sử bắt người da màu châu Phi làm nô lệ. Nga không gắn bó chặt chẽ với Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ - những nước có lịch sử lâu đời bóc lột tài nguyên và con người châu Phi.

Vì vậy tôi nghĩ rằng, cả hai Thành thật mà nói, cả Nga và Trung Quốc đều được coi là những nhà môi giới trung thực hơn nhiều so với Mỹ", ông nói thêm.

"Đây là một phần của vấn đề rộng hơn, hãy gọi nó là sự tháo dỡ trật tự quốc tế 'dựa trên luật lệ' do Mỹ lãnh đạo. Nỗ lực thống trị thế giới của Mỹ đã bị đảo ngược. Nó đã đạt đến đỉnh cao và giờ đây nó đang quay trở lại xu hướng xuống dốc.

Vì vậy, tôi nghĩ đây chỉ là một dấu hiệu nữa cho thấy chính sách của Mỹ đã đi chệch hướng", cựu chiến binh CIA kết luận.