NASA thử nghiệm thành công công nghệ đẩy mới, hứa hẹn rút ngắn hành trình lên sao Hỏa

Khi cả thế giới đang háo hức với việc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị quay trở lại Mặt trăng với các sứ mệnh Artemis, tổ chức này đã lại đưa ra thêm một thông tin vui cho cộng đồng khoa học. Theo đó, các nhà nghiên cứu của họ đã phát triển và thử nghiệm thành công một loại động cơ tên lửa siêu thanh mới được gọi là động cơ tên lửa kích nổ quay.

Động cơ tên lửa kích nổ quay, viết tắt là RDRE, với cơ chế tự đẩy nhờ nguồn năng lượng sinh ra từ một loạt vụ nổ rất mạnh và liên tục theo kiểu xoáy ốc. Các nhà nghiên cứu mô tả nó giống như cách sóng xung kích truyền qua bầu khí quyển sau khi một thứ gì đó như một thùng TNT phát nổ. NASA nói rằng thiết kế của họ sử dụng ít nhiên liệu hơn và cung cấp nhiều lực đẩy hơn các hệ thống đẩy hiện tại và RDRE có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tàu đổ bộ của con người, cũng như các sứ mệnh phi hành đoàn lên Mặt trăng, Sao Hỏa và tiến vào không gian sâu.

Thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy mới của NASA

Trong video trên, thử nghiệm của NASA về RDRE sử dụng các bộ phận in 3D được làm bằng hợp kim đồng có tên GRCop-42 do cơ quan này tự phát triển. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa chịu được nhiệt độ và áp suất cao do vụ nổ tạo ra, tạo ra lực đẩy hơn 1.814 kg trong gần một phút.

NASA lập luận rằng thiết kế tên lửa mới có thể mang nhiều khối lượng hơn vào không gian sâu trong khi sử dụng ít nhiên liệu hơn, có khả năng giúp quá trình du hành vũ trụ bền vững hơn. Với các thử nghiệm thành công, các kỹ sư của NASA hiện đang nghiên cứu tạo ra một nguyên mẫu RDRE hoàn chỉnh có lực đẩy hơn 4.536 kg có thể tái sử dụng hoàn toàn, từ đó có thể so sánh hiệu suất của nó với động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống.

Công nghệ tên lửa mới sẽ rút ngắn hành trình tới các hành tinh xa xôi.

Việc NASA phát triển RDRE báo hiệu sự quan tâm của cơ quan quản lý vũ trụ Mỹ trong việc phát triển công nghệ tên lửa hiệu quả hơn cho du hành vũ trụ. Đầu tuần này, NASA đã công bố hợp tác chung với Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) để phát triển DRACO, viết tắt của cụm từ Tên lửa Trình diễn cho Hoạt động Cislunar Agile. DRACO sẽ sử dụng động cơ nhiệt hạt nhân để du hành liên hành tinh, từ đó giảm thời gian di chuyển bằng một công nghệ đẩy hiệu quả hơn.



