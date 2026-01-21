Khi tàu vũ trụ Cassini bắt đầu hành trình tiếp cận Sao Thổ vào năm 2004, các nhà khoa học tại NASA đã đưa ra một giả thuyết đầy táo bạo: Enceladus, một mặt trăng nhỏ bé bao phủ bởi băng giá, không phải là một khối đá chết mà là một "thế giới đại dương" đang thở. Suốt hai thập kỷ, giả thuyết này dựa trên những quan sát gián tiếp và những suy đoán đầy hy vọng. Nhưng những dữ liệu mới nhất được công bố vào cuối năm 2025 đã chính thức xác nhận: NASA đã đúng.

Những hạt băng mang thông điệp từ lòng đất

Phát hiện này không đến từ một chuyến bay mới, mà từ việc "đào bới" lại kho báu dữ liệu khổng lồ của tàu Cassini – sứ mệnh lịch sử đã kết thúc vào năm 2017. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Freie Universität Berlin đã tập trung vào các hạt băng được thu thập trong chuyến bay cực thấp, chỉ cách bề mặt Enceladus 21 km (khoảng 13 dặm).

Con tàu Cassini

Điểm mấu chốt của nghiên cứu này là tính "nguyên bản". Trước đây, giới khoa học chủ yếu phân tích các hạt băng trong vành đai E của Sao Thổ – vốn đã trôi nổi nhiều năm và bị biến đổi bởi bức xạ không gian cường độ mạnh. Lần này, họ tiếp cận các hạt băng vừa mới phun ra từ các "vết nứt hổ vằn" ở cực nam mặt trăng. Những hạt này chỉ mới rời khỏi đại dương dưới lòng đất vài phút trước khi va chạm với thiết bị Phân tích Bụi Vũ trụ (CDA) của tàu Cassini với vận tốc 18 km/s.

Bản danh sách vàng của sự sống

Quá trình va chạm cực mạnh đã làm bốc hơi và ion hóa các hạt băng, cho phép máy quang phổ khối của Cassini ghi lại "dấu vân tay" hóa học của chúng. Kết quả phân tích cho thấy sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ chưa từng được phát hiện trước đây:

Các phân tử thuộc họ Este và Ete: Bao gồm cả dạng béo và dạng vòng, một số có cấu trúc liên kết đôi bền vững.

Hợp chất chứa Nitơ và Oxy: Những thành phần cốt lõi để tạo ra các phản ứng sinh hóa phức tạp.

Phosphorus (Photpho): Một nguyên tố cực kỳ quý giá và hiếm hoi trong vũ trụ nhưng lại là thành phần không thể thiếu của ADN và màng tế bào.

Việc tìm thấy các phân tử này trong trạng thái "tươi" chứng minh rằng chúng không phải là sản phẩm phụ của các phản ứng hóa học trong không gian, mà thực sự tồn tại sẵn trong lòng đại dương của Enceladus.

Các cột phun băng trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ - Ảnh: ESA

Bước ngoặt của cuộc săn tìm sự sống

NASA đã đúng khi đặt cược vào Enceladus từ năm 2005. Kết quả này chính thức xác nhận mặt trăng nhỏ bé này sở hữu đầy đủ 6 nguyên tố thiết yếu cho sự sống (CHNOPS: Cacbon, Hydro, Nitơ, Oxy, Photpho và Lưu huỳnh).

Tiến sĩ Nozair Khawaja, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: "Những phân tử này là những khối xây dựng tiềm năng cho các hoạt động hóa sinh. Chúng mở ra một con đường rõ ràng hơn để chúng ta xác định nơi cần tìm kiếm sự sống trong hệ mặt trời."

Phát hiện này không chỉ là một chiến thắng về mặt khoa học mà còn là động lực khổng lồ cho các sứ mệnh tương lai. Giờ đây, Enceladus không còn là một giả thuyết mơ hồ, mà là mục tiêu số một trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ?