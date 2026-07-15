NASA bắt đầu lắp ráp tên lửa cho sứ mệnh Artemis III đưa người lên mặt trăng

NASA đã khởi động công việc cho sứ mệnh đưa người lên mặt trăng mang tên Artemis III tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Phần dưới của hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn thuộc hệ thống phóng không gian (SLS) đã được lắp đặt trên bệ di động. Trong khi đó, các chuyên gia đang chuẩn bị phần lõi SLS, động cơ RS-25 và tàu vũ trụ Orion.

Việc lắp ráp tên lửa SLS cho sứ mệnh Artemis III đã bắt đầu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Tại Tòa nhà Lắp ráp Phương tiện (Vehicle Assembly Building), các chuyên gia đã cố định phần dưới của động cơ đẩy nhiên liệu rắn bên trái và bên phải vào bệ phóng di động.

Các phân đoạn tên lửa đẩy còn lại đã được vận chuyển đến trung tâm bằng đường sắt vào tháng 6. Trước khi lắp đặt, chúng sẽ được kiểm tra, xử lý và phủ một lớp hợp chất bảo vệ, sau đó được đưa từng đoạn đến tòa nhà lắp ráp và kết nối với những thành phần đã được gắn sẵn.

Đồng thời công tác chuẩn bị cho tầng lõi của tên lửa SLS cũng đang được tiến hành. Vào tháng 5, các chuyên gia đã ghép nối phần lớn tầng này với khoang động cơ. Hai động cơ RS-25 đầu tiên cũng đã đến tòa nhà lắp ráp vào tháng 6.

Sau khi cả 4 động cơ được vận chuyển và chuẩn bị xong, chúng sẽ lắp đặt lên tầng đẩy, và sau đó toàn bộ cấu trúc sẽ tích hợp với bệ phóng di động để thử nghiệm và chuẩn bị phóng.

Từ tháng 5, các nhân sự thuộc Dự án Artemis III đã tiến hành các cuộc diễn tập đếm ngược hàng tháng tại Trung tâm Điều khiển Phóng Rocco Petrone. Họ thực hành việc nạp nhiên liệu đông lạnh và triển khai các quy trình cuối cùng trong 10 phút trước khi phóng.

Các phân đoạn tên lửa đẩy của Dự án Artemis III.

Công việc chế tạo tàu vũ trụ Orion cũng đang được tiến hành. Tại Tòa nhà Vận hành và Kiểm tra Armstrong, các chuyên gia đã lắp đặt tấm chắn nhiệt cho khoang chở người. Tấm chắn này bao gồm 186 khối vật liệu chịu nhiệt Avcoat, mỗi khối đều trải qua quá trình kiểm tra riêng biệt.

Thiết kế tấm chắn nhiệt cho Artemis III đã được tinh chỉnh sau khi phân tích hiệu suất của tấm chắn trong Dự án Artemis I.

Vào thời điểm đó, NASA đã quan sát thấy sự bất thường trong vật liệu tại thời điểm tàu vũ trụ quay trở lại khí quyển, vì vậy đối với nhiệm vụ mới, các kỹ sư phải tìm kiếm các đặc tính khối Avcoat đồng nhất hơn.

Trước đó, module dịch vụ Orion đã trải qua thử nghiệm âm thanh. Để mô phỏng tải trọng khi phóng, nó được bao quanh bởi các loa công suất lớn, phản ứng cấu trúc được đo bằng micro, cảm biến biến dạng và gia tốc kế.

Sau khi hoàn thành việc bảo vệ nhiệt, các chuyên gia đang chuẩn bị kết nối module phi hành đoàn và module dịch vụ nhằm tạo ra thể thống nhất.

Theo NASA, sứ mệnh Artemis III dự kiến sẽ đưa các phi hành gia lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trên tàu vũ trụ Orion sử dụng tên lửa SLS.

Sứ mệnh này được lên kế hoạch để thử nghiệm khả năng tiếp cận và kết nối của Orion với phiên bản thử nghiệm của hệ thống hạ cánh có người lái thương mại tư nhân - cần thiết cho cuộc đổ bộ lên Mặt trăng trong nhiệm vụ Artemis IV vào năm 2028.