Nàng thơ vào bếp, Rosé Việt Nam khiến netizen "tan chảy" vì quá ngọt ngào!

Lê Huyền Diệu, gương mặt được mệnh danh là "Rosé bản Việt" bởi nhan sắc ngọt ngào và phong cách cuốn hút. Điều này xuất phát từ những nhận xét cho rằng ngoại hình của Lê Huyền Diệu ngày càng có nhiều nét tương đồng với nữ thần tượng đình đám của nhóm nhạc BLACKPINK. Không chỉ vậy, cô gái này còn sở hữu khí chất, một "vibe" rất Rosé, ngọt ngào, tinh tế nhưng cũng đầy quyến rũ.

Mới nhất, loạt ảnh "nàng thơ vào bếp" của gái xinh này đã nhanh chóng viral, khiến netizen "tan chảy" vì quá ngọt ngào và đứng ngồi không yên trước ngoại hình cực phẩm "phát sáng" ngay trong gian bếp.

Điều đầu tiên đập vào mắt người xem chính là nhan sắc "vô thực" của cô gái trong loạt ảnh. Nếu chỉ nhìn lướt qua, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng đây chính là giọng ca chính của BLACKPINK đang trổ tài nấu nướng. Cô nàng sở hữu mái tóc vàng bạch kim đặc trưng đã gắn liền với hình ảnh của Rosé suốt nhiều năm qua. Mái tóc được buông xõa tự nhiên, làm tôn lên gương mặt thanh tú và làn da trắng không tỳ vết.

Nhìn vào những khoảnh khắc cô gái đang tập trung làm, góc nghiêng thần thánh thực sự khiến người xem phải dụi mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên và đặc biệt là ánh mắt chăm chú, chứa đựng cả một bầu trời sự tập trung, đều giống Rosé đến kinh ngạc. Đây chính là sức hút khó cưỡng của một cô gái vừa xinh đẹp, vừa đảm đang.

Bộ ảnh không cố gắng tạo ra một bối cảnh sang chảnh, xa hoa. Đó chỉ đơn giản là một gian bếp hiện đại, sạch sẽ với đầy đủ dụng cụ làm bánh. Chính sự xuất hiện của cô gái với visual cực phẩm đã biến không gian đời thường ấy trở thành một studio nghệ thuật. Hình ảnh cô nàng đứng giữa những khay bánh thơm phức, với mái tóc vàng óng ả, thực sự như một thước phim điện ảnh quay chậm về một buổi chiều yên bình.

Xinh đẹp là một lợi thế, nhưng xinh đẹp mà còn khéo tay thì đúng là một "combo hủy diệt". Nữ chính trong loạt ảnh không chỉ tạo dáng "sống ảo", cô thực sự đang "trổ tài nữ công gia chánh". Netizen đã không tiếc lời khen ngợi và để lại bình luận sôi nổi dưới bài đăng:

"Xỉu up xỉu down";

"Đúng chuẩn visual 'vợ quốc dân'. Vừa xinh đẹp, vừa khéo tay, ai mà lấy được cô gái này thì đúng là tu 9 kiếp";

"Nhìn cái bánh đã thấy chill, nhìn người làm bánh còn chill hơn. Cái vibe trong trẻo này thực sự không thể rời mắt"...

Nhan sắc "Rosé bản Việt" này chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong thời gian tới.