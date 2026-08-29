Ít ai biết, một lần rơi nước mắt của “nàng thơ” này lại trở thành bước ngoặt góp phần đưa tên tuổi Lam Trường lên đỉnh cao.

Lam Trường là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Với giọng hát tình cảm, hình ảnh lịch lãm cùng loạt ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng, nam ca sĩ từng là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt. Trong số những bản hit gắn liền với tên tuổi Lam Trường, Katy Katy là ca khúc đặc biệt, vừa quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, vừa có một câu chuyện phía sau không phải ai cũng biết.

Katy Katy - Lam Trường

Ít ai biết rằng, phía sau bản hit từng được Lam Trường thể hiện thành công là câu chuyện bắt đầu từ những giọt nước mắt của một cô gái. Katy Katy do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác và Lam Trường thể hiện. Ca khúc ra đời vào đầu những năm 2000, mang màu sắc trẻ trung với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Nội dung bài hát không quá cầu kỳ mà tập trung vào những lời động viên dành cho một cô gái đang buồn vì chuyện tình cảm.

Nàng thơ trong Katy Katy lần đầu lộ diện vào năm 2024

Nhân vật đứng sau cảm hứng của ca khúc là Vân Khanh, một người bạn của nhạc sĩ Đức Trí, thường được gọi là Kathy. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, thời điểm đó, cô đang gặp chuyện buồn trong tình cảm. Trong một lần trò chuyện, Kathy bật khóc và tâm sự với Đức Trí về những điều khiến mình đau lòng. Câu chuyện ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nam nhạc sĩ viết nên Katy Katy, ban đầu như một món quà an ủi dành cho người bạn đang trải qua chuyện buồn.

Kathy lần đầu lộ diện vào năm 2024, sau khi ca khúc Katy Katy được phát hành gần 20 năm

Sau hơn 20 năm kể từ khi Katy Katy ra đời, “nàng thơ” đứng sau ca khúc mới có dịp lộ diện trước công chúng tại một đêm nhạc vào năm 2024 của Đức Trí có sự góp mặt của Lam Trường. Vân Khanh tự giới thiệu mình chính là cô gái được nhắc đến trong bài hát và gửi lời cảm ơn tới Đức Trí vì đã viết nên một ca khúc dễ thương, hồn nhiên gắn với câu chuyện của cô từ hơn hai thập kỷ trước.

Đáng chú ý, Vân Khanh cũng chủ động làm rõ mối quan hệ với Đức Trí sau nhiều năm ca khúc được biết đến. Cô cho biết cả hai chỉ là bạn bè, cô luôn xem nam nhạc sĩ như một người anh trai, hoàn toàn không có chuyện yêu đương như những gì khán giả có thể từng suy đoán khi nghe câu chuyện phía sau Katy Katy.

Katy Katy sau đó trở thành bài hit gắn liền với tên tuổi Lam Trường

Katy Katy sau khi được Lam Trường thể hiện đã nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được khán giả yêu thích, góp phần củng cố hình ảnh nam ca sĩ như một trong những giọng ca nam nổi bật của thế hệ nhạc trẻ thời kỳ này. Cùng với nhiều ca khúc quen thuộc khác, bài hát giúp tên tuổi Lam Trường tiếp tục phủ sóng rộng rãi và trở thành một phần ký ức âm nhạc của thế hệ khán giả 8X, 9X.

Đáng chú ý, Katy Katy không chỉ nổi tiếng ở thời điểm phát hành mà còn được Lam Trường giữ lại trong danh sách những ca khúc quen thuộc khi đi diễn. Sau nhiều năm, nam ca sĩ vẫn đưa bài hát này trở lại sân khấu, bên cạnh loạt hit làm nên tên tuổi. Với khán giả từng thuộc thế hệ 8X, 9X, chỉ cần những câu hát quen thuộc của Katy Katy vang lên nhắc nhớ về một thời hoàng kim của Lam Trường.

Nhạc sĩ Đức Trí từng nói vui rằng bản hit này giúp Lam Trường “mua được 10 căn nhà”

Thậm chí, mức độ thành công của Katy Katy từng được chính nhạc sĩ Đức Trí nhắc lại bằng một câu chuyện khá hài hước. Nam nhạc sĩ từng nói vui rằng bản hit này giúp Lam Trường “mua được 10 căn nhà”. Dù đây chỉ là một lời nói vui, câu chuyện vẫn phần nào cho thấy vị trí đặc biệt của Katy Katy trong sự nghiệp Lam Trường.

Trước và sau Katy Katy, Lam Trường có một chuỗi ca khúc quen thuộc như Tình Thôi Xót Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Phi Trường, Gót Hồng, Cho Bạn Cho Tôi, Tôi Ngàn Năm Đợi, Dù Ta Không Còn Yêu... Mỗi bài hát lại gắn với một màu sắc khác nhau, nhưng cùng góp phần tạo nên hình ảnh một Lam Trường rất riêng trong lòng khán giả. Đây cũng là thời kỳ nam ca sĩ xuất hiện dày đặc trên các sân khấu, chương trình âm nhạc và trở thành một trong những giọng ca nam được yêu thích nhất.

Katy Katy trở thành một trong những bài hit đưa tên tuổi Lam Trường lên hàng top của Vpop lúc bấy giờ

Trong số đó, Tình Thôi Xót Xa là một trong những cột mốc quan trọng đưa Lam Trường đến gần hơn với đông đảo công chúng. Thành công của ca khúc mở ra một giai đoạn rực rỡ, khi nam ca sĩ liên tục có những sản phẩm được đón nhận và dần trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ nhạc trẻ Việt Nam.

Từ những bản tình ca da diết như Tình Đơn Phương, Tình Thôi Xót Xa đến những ca khúc trẻ trung như Cho Bạn Cho Tôi, Gót Hồng, nam ca sĩ liên tục tạo được dấu ấn. Nhiều bài hát trong số này đến nay vẫn được khán giả thuộc lời, xuất hiện trong các đêm nhạc và chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên cũng đủ đưa người nghe trở về một thời thanh xuân.

Với giọng hát tình cảm, ngoại hình thư sinh, phong cách gần gũi cùng khả năng tạo hit liên tục, lam Trường từng trở thành hình mẫu thần tượng của đông đảo khán giả trẻ.

Sức ảnh hưởng của Lam Trường khi ấy cũng vượt ra ngoài âm nhạc. Với giọng hát tình cảm, ngoại hình thư sinh, phong cách gần gũi cùng khả năng tạo hit liên tục, anh trở thành hình mẫu thần tượng của đông đảo khán giả trẻ. Biệt danh “Anh Hai” cũng dần trở nên quen thuộc và gắn chặt với tên tuổi Lam Trường, phản ánh phần nào vị trí đặc biệt của anh trong lòng công chúng.

Từ một ca khúc được viết như lời an ủi cho một cô gái cuối cùng lại trở thành bản hit gắn với tên tuổi Lam Trường và góp thêm một dấu son vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ

Có thể nói, Lam Trường từng là một trong những nam ca sĩ có vị trí đặc biệt của nhạc Việt. Anh không chỉ có một vài bài hát nổi tiếng mà sở hữu cả một chuỗi ca khúc đủ sức sống qua nhiều năm. Vì thế, câu chuyện một lần rơi nước mắt của Vân Khanh và sự ra đời của Katy Katy càng trở nên thú vị khi nhìn lại bức tranh về sự nghiệp Lam Trường. Một ca khúc được viết như lời an ủi cho một cô gái cuối cùng lại trở thành bản hit gắn với tên tuổi nam ca sĩ và góp thêm một dấu son vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của “Anh Hai” Lam Trường.

Ảnh: FBNV