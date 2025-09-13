"Nàng thơ" đã căng: Bị tung clip thân mật với sếp lớn, liền lập nhóm chat có "chính thất", lộ luôn sự thật chấn động!

Ngày 13/9, tờ Sohu đưa tin lùm xùm đời tư giữa nữ ca sĩ Nãi Vạn với vợ chồng Xa Triệt - Lý Gia Cách, đang nhận được sự chú ý lớn trong dư luận. Gần đây, paparazzi đã tung clip Xa Triệt - cựu Phó giám đốc iQIYI, đạo diễn danh tiếng Cbiz - có nhiều hành động thân mật quá mức như ôm ấp, bóp vai, véo cằm và ghé sát mặt nói chuyện với Nãi Vạn trong suốt 15 phút trên phố. Video ghi lại những cử chỉ này vượt quá giới hạn giữa đồng nghiệp và mối quan hệ cấp trên - cấp dưới này, diễn ra sau khi Nãi Vạn và Xa Triệt có 1 buổi tụ tập chè chén với nhạc sĩ Lưu Luyến.

Ngay lập tức, Nãi Vạn bị nghi vấn là "tiểu tam", cặp bồ với sếp lớn đã có vợ con để thăng tiến sự nghiệp. Trên MXH Weibo, từ khóa "nàng thơ ngoại tình với cựu CEO iQiYi" vào top tìm kiếm nóng. Việc bị cho là đã vụng trộm còn ngang nhiên âu yếm giữa "thanh thiên bạch nhật" của Nãi Vạn và Xa Triệt đã bị công chúng chỉ trích dữ dội.

Sau khi bị mang tiếng "hồ ly tinh" giật chồng đàn chị, Nãi Vạn vô cùng bức xúc, yêu cầu vợ chồng Xa Triệt làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cựu Phó giám đốc iQIYI và Lý Gia Cách quyết im lặng. Để mọi chuyện không đi xa hơn, Nãi Vạn đã tạo 1 nhóm chat và trực tiếp đối chất với vợ chồng sếp lớn.

Đến lúc này công chúng mới vỡ lẽ sự thật phía sau. Trong group chat, Xa Triệt xin lỗi Nãi Vạn vì đã gây rắc rối cho cô. Anh thú nhận đã mất kiểm soát, có hành vi quấy rối và giao tiếp thiếu chuẩn mực với cô trong lúc say. Xa Triệt cho biết Nãi Vạn cũng đã phản kháng và cự tuyệt, nhưng anh phớt lờ. Về phía Lý Gia Cách, cô tuyên bố không có liên quan đến ồn ào đời tư này vì bản thân và Xa Triệt đã ly hôn từ lâu.

Thái độ "cứng" của Nãi Vạn trong việc bác bỏ tin cô là kẻ thứ 3 nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên 1 nữ nghệ sĩ dám "var" trực diện với vợ chồng sếp lớn để làm rõ tin tiêu cực bủa vây mình, thay vì chỉ đăng tải thông báo bác bỏ thông thường. Động thái của Nãi Vạn cũng làm lộ luộn chuyện đàn chị Lý Gia Cách đã bí mật ly hôn với Xa Triệt, nhưng không công bố. Bên cạnh đó, cũng có khán giả bán tín bán nghi về lời giải thích của những người trong cuộc.

Nãi Vạn sinh năm 1996, là ca sĩ kiêm rapper. Cô được biết đến sau khi tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 2, mùa Lisa (BLACKPINK) làm cố vấn. Tại showbiz Trung Quốc, Nãi Vạn có biệt danh là "phiên bản nữ của Vương Nguyên (thành viên điển trai của TFBoys)", vì có nhan sắc như Vương Nguyên đội tóc giả.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo