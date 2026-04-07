Nắng nóng ở Hà Nội khi nào sẽ chấm dứt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (7/4), khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; riêng khu vực Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) có khả năng nắng nóng đến khoảng ngày 12/4.

Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài suốt cả tuần ở khu vực Bắc Bộ (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-36 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-36 độ.