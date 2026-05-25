Nắng nóng lên tới 45°C, đường phố quốc gia đông dân nhất thế giới vắng tanh

Đường phố vắng bóng người vào buổi chiều, chợ búa đóng cửa sớm, trong khi nhiều nông dân phải chuyển sang làm việc ban đêm để tránh cái nóng khắc nghiệt khi đợt nắng nóng bao trùm nhiều khu vực ở Ấn Độ.

Một người lái xe ba bánh điện vẩy nước lên mặt để hạ nhiệt dưới cái nắng gay gắt ở Lucknow, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết nhiệt độ tại thủ đô New Delhi trong ngày 22/5 có thể lên tới khoảng 45°C. Chính quyền thành phố đã mở các “khu trú mát” tạm thời nhằm hỗ trợ người dân chống chọi với thời tiết cực đoan.

Nhà chức trách cảnh báo nắng nóng sẽ còn kéo dài tại nhiều bang miền Bắc trong những ngày tới, với mức nhiệt cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Các nhà khí tượng cũng nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất tại miền bắc Ấn Độ trong những năm gần đây.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt và chủ động phòng tránh các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao.

Theo quy định của Ấn Độ, một đợt nắng nóng được công bố khi nhiệt độ tại các vùng đồng bằng vượt 40°C, còn tại khu vực đồi núi là từ 30°C trở lên.

Người đàn ông ngồi trước quạt hơi nước tại một khu trú mát ven đường do chính quyền thiết lập ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất nước này, nhiều tuyến đường và khu chợ gần như vắng người vào buổi chiều khi người dân ở nhà để tránh nóng.

Một số tiểu thương chuyển sang buôn bán từ sáng sớm, trong khi nông dân bắt đầu làm việc vào ban đêm do điều kiện thời tiết ban ngày trở nên quá khắc nghiệt.

Nắng nóng cũng làm gián đoạn hoạt động trường học. Chính quyền nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ hè sớm và tạm dừng các lớp học sau khi nhiệt độ tại thành phố Banda tăng lên mức 48,2°C hôm 20/5.

Giới chức y tế kêu gọi người dân uống đủ nước, tránh hoạt động ngoài trời vào buổi chiều và nhanh chóng tìm hỗ trợ y tế nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, kiệt sức hoặc sốt cao.

Tại New Delhi, nhiều người dân và du khách tìm đến các khu trú mát được dựng khắp thủ đô. Những khu vực này được trang bị quạt, máy làm mát không khí, nước uống và dung dịch bù điện giải để hỗ trợ người dân đối phó với nền nhiệt cao.

"Chúng tôi tới đây để tham quan nhưng thời tiết quá nóng. Hệ thống làm mát ở đây thực sự hữu ích" , Basharat Ahmad Malla, du khách 25 tuổi, cho biết.

Học sinh dùng khăn trùm đầu để tránh cái nắng gay gắt buổi chiều khi đi bộ qua một cánh đồng khô cằn ở ngoại ô Jammu, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia khí hậu nhận định nhiệt độ gia tăng tại Ấn Độ là một phần trong xu hướng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.

Những năm gần đây, quốc gia Nam Á hứng chịu các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên và khốc liệt hơn. Tất cả những năm nóng kỷ lục từng được ghi nhận tại Ấn Độ đều trong thập kỷ qua

"Ấn Độ đã nóng lên đáng kể bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Khu vực tây bắc Ấn Độ đang nóng lên nhanh hơn nhiều nơi khác" , Anjal Prakash, giáo sư chính sách công tại Đại học Flame và là tác giả nhiều báo cáo khí hậu của Liên Hợp Quốc, nhận định.

Theo ông Prakash, người dân Ấn Độ có thể quen với thời tiết nắng nóng mùa hè, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Các nghiên cứu y tế cộng đồng cho thấy trung bình mỗi năm có hơn 1.100 người tử vong do nắng nóng tại Ấn Độ trong giai đoạn 2008 - 2019.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ không được ghi nhận trong thống kê chính thức.

(Nguồn: ABC News)