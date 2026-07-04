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Nắng nóng làm gián đoạn kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ

Khánh Ly/VTC News
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Nắng nóng kỷ lục bao trùm nước Mỹ đúng dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, khiến hàng loạt lễ diễu hành, buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa buộc phải hủy hoặc hoãn lại.

Theo Reuters , đợt nắng nóng kỷ lục đã làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh Mỹ (4/7/1776 - 4/7/2026). Chính quyền thủ đô Washington và nhiều địa phương khác phải hủy hoặc hoãn hàng chục cuộc diễu hành, buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa.

Một trong những sự kiện bị ảnh hưởng là Hội chợ triển lãm “The Great American State Fair” được tổ chức trên khu vực National Mall ở Washington D.C. Hội chợ quy tụ gian hàng của 50 bang đã phải tạm đóng cửa vào buổi chiều và lùi thời gian đón khách khi nhiệt độ lên tới 101 độ F (khoảng 38°C).

Hiện tượng “mái vòm nhiệt” vẫn tiếp diễn ở vùng Trung Tây cùng miền Nam nước Mỹ và hiện đang di chuyển về phía Đông với khoảng 46 triệu người nhận được tình trạng cảnh báo nắng nóng.

Đợt nắng nóng kỷ lục đã làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số nước Mỹ, nằm trong vùng cảnh báo trong ngày 3/7. Chỉ số nhiệt tại một số khu vực có thể lên tới 115 độ F (46°C), trong khi nhiều thành phố ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Các nhà khí tượng và giới chức Mỹ cảnh báo đợt nắng nóng này có thể gây chết người. Họ khuyến cáo người dân uống đủ nước, tìm nơi có bóng râm và chú ý các dấu hiệu say nắng hoặc sốc nhiệt tại các buổi tụ họp và sự kiện công cộng.

Tại Philadelphia, chính quyền đã hủy cuộc diễu hành Salute to Independence, Đây là một trong những hoạt động quan trọng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiệt độ tại thành phố đạt 103 độ F (39,4°C) vào ngày 2/7, cân bằng mức nhiệt cao kỷ lục từng được ghi nhận từ năm 1901.

Ở nhiều nơi khác trong khu vực, các hoạt động mừng Quốc khánh cũng bị ảnh hưởng. Haddon Township (bang New Jersey) hủy cuộc diễu hành thường niên ngày 4/7. Thành phố Watertown ở phía bắc New York cũng hủy chương trình hòa nhạc và bắn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Trong khi đó, chính quyền tại Boston quyết định lùi thời điểm mở cửa khu vực tổ chức lễ bắn pháo hoa ven sông từ 12h sang 16h, nhằm tránh thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

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