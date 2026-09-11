HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu

KHÁNH MINH
|

Nhiều nước châu Âu đang trải qua mùa hè 2026 với những đợt nắng nóng kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân với hàng chục ngàn ca tử vong liên quan. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Ảnh 1.

Theo Brussels Times ngày 3-9, Cơ quan Y tế công cộng Bỉ cho biết nước này ghi nhận 2.935 ca tử vong, vượt mức bình thường trong các đợt nắng nóng kể từ tháng 6-2026. Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ xác nhận mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này. Nhiệt độ trung bình tại trạm quan trắc Uccle, ngoại ô Brussels, đạt 20,30C, cao hơn 2,40C so với mức trung bình của các thập niên gần đây.

ĐỌC THÊM

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều nước châu Âu khác. Đức ước tính có khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 trường hợp và tại Pháp, hơn 7.300 ca tử vong do hiện tượng thời tiết này kể từ ngày 1-6.

Tại Slovenia, nhiệt độ trung bình trong mùa hè 2026 cao hơn 2,80C so với mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 1991-2020, khiến mùa hè này nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Nắng nóng cũng gây hạn hán nghiêm trọng; sông băng Triglav được dự báo có thể biến mất hoàn toàn vào đầu tháng 10. Trong khi đó, Italy đang chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ 6 trong năm và được dự báo là đợt nắng nóng cuối cùng trong mùa hè năm nay.

Theo trang web dự báo khí tượng Severe Weather Europe (trụ sở tại Slovenia), từ ngày 4 đến 9-9, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu có thể cao hơn mức trung bình 5-80C. Một “vòm nhiệt” mạnh đang mở rộng trên châu Âu, đưa khối khí nóng từ Bắc Phi lên phía Bắc. Nhiệt độ tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể lên tới 40-440C, trong khi miền Nam nước Pháp, Italy và một số khu vực ở Balkan có nơi vượt 400C. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan ở châu Âu xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Tags

hà nội

Giao thông công cộng

ô nhiễm không khí

Quỹ Vì Tương lai xanh

phương tiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại