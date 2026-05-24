Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 24/5 đến ngày 25/5 khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 25/5 đến ngày 2/6

Khu vực Bắc Bộ từ 26-27/5, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ, từ 26-28/5, phía Bắc (từ Thanh Hóa TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối 28-30/5, có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ từ đêm 25-27/6, mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối), ngày nắng nóng. Từ khoảng chiều tối 27/5, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 25-26/5, nam Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.