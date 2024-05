Năng lực cạnh tranh 63 tỉnh thành: Quảng Ninh giữ vững ngôi quán quân, một tỉnh miền Tây bất ngờ nhảy vọt 8 bậc vượt Hải Phòng trở thành á quân

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt: PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Theo PCI 2023, với điểm số PCI tổng hợp năm 2023 đạt 71,25 điểm, Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh đứng đầu Chỉ số PCI năm 2023 và là năm thứ 7 liên tiếp địa phương này dẫn đầu. Theo đó, trong năm 2023, địa phương này đã ghi dấu ấn rõ rệt trong việc giảm thiểu gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp khi chỉ số thành phần (CSTP) Chi phí thời gian đạt 8,54 điểm, cao nhất cả nước. Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, với CSTP Hỗ trợ doanh nghiệp đạt 7,72 điểm, đứng thứ 2 cả nước. Ngoài ra, Quảng Ninh còn xếp thứ 3 cả nước về nỗ lực cắt giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Trong PCI năm nay, Long An có lẽ là cái tên gây chú ý trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, Long An đã có bước tiến lớn về điểm số, tăng 2,49 điểm, nhảy vọt 8 bậc so với năm 2022. Kết quả, địa phương giành vị trí á quân trong bảng xếp hạng PCI 2023 với 70,94 điểm. Báo cáo cho biết, các doanh nghiệp đánh giá cao Long An về những khía cạnh như cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp (xếp thứ 2/62); chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (xếp thứ 4/63); tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền (xếp thứ 4/63).

Các vị trí tiếp theo trong Top 5 của bảng xếp hạng PCI 2023 lần lượt là Hải Phòng (70,34 điểm), Bắc Giang (69,75 điểm), Đồng Tháp (69,66 điểm). Theo đó, Hải Phòng tiếp tục kéo dài chuỗi 3 năm tiếp trong Top 5 PCI kể từ năm 2021. Trong khi đó, Bắc Giang đánh dấu năm thứ 2 xuất hiện trong Top 5 kể từ năm 2022. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kéo dài chuỗi 16 năm liên tiếp nằm trong Top 5 PCI cả nước từ năm 2008 tới nay.

Ngoài ra, phải kể đến một số cái tên mới cũng xuất hiện trong Top 10 bảng xếp hạng PCI năm nay gồm: Bến Tre (69,20 điểm), Hậu Giang (69,17 điểm), và Phú Thọ (69,10 điểm). Theo đó, báo cáo đánh giá, Bến Tre là địa phương đã có sự thay đổi đáng kể từ Top 20 trong PCI 2022 sang Top 10 của PCI 2023, đánh dấu chuỗi cải thiện thứ hạng liên tục từ năm 2017 đến nay.

Bên cạnh Bến Tre, tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên có mặt trong 10 tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Cụ thể, địa phương này được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo lao động.