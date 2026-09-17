Nặng hơn, đắt hơn, vẫn cháy hàng: MXH nói gì về iPhone 18 Pro Max sau 1 tuần?

Sau một tuần mở bán, cộng đồng mạng Việt Nam bàn tán nhiều nhất về cân nặng, mức giá và camera của iPhone 18 Pro Max, dù sức mua vẫn ở mức kỷ lục.

Cân nặng - chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất

Trên các diễn đàn công nghệ, cân nặng là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong tuần đầu iPhone 18 Pro Max lên tay người dùng. Máy nặng thêm 16 gram so với thế hệ trước, chạm mốc 249 gram, trở thành mẫu iPhone dạng thanh nặng nhất từ trước đến nay. Trên Tinh Tế, nhiều người dùng đùa rằng cảm giác cầm máy đầm tay hơn hẳn, trong khi một số khác so sánh với các thế hệ Pro Max cũ và cho rằng mức tăng này khiến việc cầm máy lâu trở nên mỏi tay hơn.

Dù vậy, phần đông ý kiến trên các luồng thảo luận đều xem đây là sự đánh đổi chấp nhận được, khi đổi lại là buồng hơi tản nhiệt lớn hơn gấp ba lần thế hệ trước và thời lượng pin tăng đáng kể. Một số người dùng còn so sánh trọng lượng này với mẫu iPhone Duo màn hình gập cùng thế hệ, vốn còn nặng hơn, để cho thấy mức tăng trên bản dạng thanh vẫn nằm trong giới hạn dễ chấp nhận.

Giá bán tăng, nhưng "chê vẫn mua"

Theo ghi nhận từ nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, mức giá tăng của iPhone 18 Pro Max tiếp tục là chủ đề nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt ở các phiên bản dung lượng cao khi khoảng cách giá so với thế hệ trước nới rộng đáng kể. Một bộ phận người dùng cho rằng mức tăng này chưa tương xứng với những thay đổi về thiết kế bên ngoài, vốn không quá khác biệt so với model tiền nhiệm.

Tuy nhiên, một quan điểm được lặp lại khá nhiều trong các cuộc thảo luận là phần lớn người dùng vẫn quyết định nâng cấp bất chấp việc chê giá, do lo ngại mức khấu hao sẽ cao hơn nếu chờ đợi thêm. Đây cũng là tâm lý từng lặp lại ở nhiều thế hệ iPhone trước.

Camera và Điều khiển Pro được đánh giá cao

Ở chiều ngược lại, phần cứng và tính năng camera là điểm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất. Khẩu độ tùy chỉnh trên camera chính cùng nhóm Điều khiển Pro cho phép chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ được nhiều người dùng đánh giá là bước tiến rõ rệt so với các thế hệ trước, giúp việc kiểm soát ảnh chủ động hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động. Photographic Styles 3 với tuỳ chỉnh kết cấu và độ nhiễu hạt cũng được nhắc đến như một điểm cộng giúp cá nhân hoá ảnh chụp.

Ở mảng phần mềm, một số ý kiến ghi nhận các tính năng Apple Intelligence trên iOS 27 hữu ích hơn nhờ đã hỗ trợ tiếng Việt, nhưng trải nghiệm trợ lý giọng nói Siri AI vẫn còn giới hạn khi hiện mới hỗ trợ tiếng Anh, khiến một số tác vụ bằng tiếng Việt chưa thể sử dụng đầy đủ.

Camera và các tính năng AI trên iPhone 18 Pro Max tiếp tục là hai điểm được người dùng quan tâm nhiều nhất tuần qua. Ảnh: Apple

Sức mua vẫn ở mức kỷ lục

Bất chấp những tranh luận về giá và cân nặng, lượng đặt cọc iPhone 18 Pro Max trong đợt mở bán đầu tại Việt Nam vẫn đạt mức kỷ lục. Chỉ trong 10-20 phút đầu mở cổng đặt cọc, số lượng ưu tiên gần như đã hết. Tính đến thời điểm bài viết, chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 201.000 khách đặt, với khoảng 181.000 khách đã đặt cọc. Trong đó, iPhone 18 Pro Max tiếp tục là lựa chọn được chọn nhiều nhất, còn phiên bản 256GB là dung lượng phổ biến nhất nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với các bản dung lượng cao.

Lượng đặt cọc iPhone 18 Pro và Pro Max tại Thế Giới Di Động liên tục tăng trong những ngày đầu mở bán. Ảnh: Thế Giới Di Động

Tổng kết sau một tuần

Nhìn chung, phản ứng của cộng đồng mạng Việt Nam đối với iPhone 18 Pro Max sau tuần đầu ra mắt khá phân hoá: cân nặng và giá bán là hai điểm bị nhắc đến nhiều nhất theo hướng tiêu cực, trong khi camera, hiệu năng và thời lượng pin tiếp tục được đánh giá cao. Dù vậy, sức mua thực tế cho thấy phần lớn người dùng vẫn chọn nâng cấp, xu hướng tương tự những gì từng diễn ra với các thế hệ iPhone 18 Pro và Pro Max trước đó.

Nguồn: thegioididong.com