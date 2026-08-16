Nàng hậu Việt vừa sinh con cho doanh nhân kín tiếng

Cặp đôi này chào đón "thiên thần nhí" sau nhiều tháng chờ đợi.

Sau hơn nửa thập kỷ vào showbiz, Á hậu Tường San vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Mặc dù kết hôn và sinh con từ lúc 20 tuổi, thế nhưng Tường San không lui về ở ẩn mà vẫn dành thời gian cho các hoạt động showbiz. Tường San vẫn giữ quy tắc kín tiếng chuyện đời tư, chỉ chia sẻ vào giai đoạn thích hợp. Vì thế, như lần bầu bí đầu tiên, khi có tin vui lần 2 cô cũng đợi đến cận kề sinh nở mới xác nhận.

Vào chiều 16/8, Tường San đăng ảnh nhận được hoa chúc mừng từ hội chị em Hoa hậu, Á hậu thân thiết. Động thái này của cô đã thay cho lời thông báo gia đình nhỏ đã chào đón thêm thành viên nhí. Theo nội dung trên thư chúc mừng, em bé thứ 2 của gia đình Á hậu Tường San và doanh nhân có tên thân mật là Sup. Tường San rất vui vẻ, thích thú nhận lời chúc từ "Hội chị em ruột thừa" bao gồm Diễm Trang, Tiểu Vy, Thuý Vi, Thuỳ Tiên, Thuý An. Cô chia sẻ: "Hai mẹ con cảm ơn các chị em yêu ạ".

Á hậu Tường San đã "mẹ tròn con vuông" chào đón em bé thứ 2

Ở những tháng cuối thai kỳ, Tường San còn dành thời gian đi du lịch cùng hội bạn thân "Hội chị em ruột thừa"

Ít ngày trước, Tường San khoe nhan sắc mẹ bầu trong clip soạn đồ chuẩn bị đi sinh em bé

Cuộc sống hiện tại của Tường San

Tường San là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Không lâu sau đó, người đẹp tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International, xuất sắc lọt Top 8 chung cuộc và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng nhiều lợi thế để phát triển trong showbiz, Tường San lại lựa chọn một hướng đi khá khác biệt. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, cô dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung nhiều hơn cho cuộc sống riêng.

Cuối năm 2020, Tường San khiến công chúng bất ngờ khi thông báo lên xe hoa. Quyết định kết hôn khi còn khá trẻ từng nhận về nhiều sự bàn luận, nhưng Tường San cho biết cô tin mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Điều khiến người đẹp quyết định gắn bó chính là cảm giác bình yên, an toàn và được thấu hiểu khi ở bên bạn đời. Hôn lễ của cô cũng quy tụ nhiều nàng hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên... và trở thành một trong những đám cưới được chú ý thời điểm đó.

Tường San giữ kín mọi thông tin về ông xã từ lúc yêu đến cưới

Ông xã Tường San sinh năm 1991. Cả hai từng có hơn một năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Dù khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, anh nhiều lần được vợ nhắc đến với hình ảnh người chồng tâm lý, luôn đồng hành và chia sẻ cùng cô trong cuộc sống. Sau nhiều năm về chung một nhà, Tường San từng cho biết điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là tìm được người có sự đồng điệu về suy nghĩ lẫn lối sống. Khoảng cách 9 tuổi dường như không trở thành rào cản khi cả hai có chung nhiều sở thích, thường cùng nhau đi du lịch, khám phá những địa điểm mới hoặc tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Sau khi kết hôn, Tường San dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và chăm sóc các con nhưng vẫn duy trì sức hút riêng. Cô không hoạt động showbiz quá sôi nổi như trước nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại các sự kiện lớn và nhận được sự quan tâm từ nhiều thương hiệu. Đặc biệt, hình ảnh mẹ bỉm thanh lịch, nhẹ nhàng giúp nàng hậu trở thành gương mặt được các nhãn hàng trong lĩnh vực gia đình, mẹ và bé chú ý. Hiện tại, Tường San được nhận xét ngày càng đằm thắm và trưởng thành. Không còn vẻ đẹp ngọt ngào của nàng hậu đôi mươi, cô hiện mang khí chất sang trọng, nền nã và có phần "phú bà" hơn sau nhiều năm xây dựng tổ ấm.

Con gái Tường San nay đã hơn 5 tuổi, cô vẫn giữ kín dung mạo bé

Tường San thoải mái tận hưởng cuộc sống hôn nhân, vẫn duy trì tham gia hoạt động showbiz

Ảnh: FBNV