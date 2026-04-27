Nàng hậu trốn đại gia 10.800 tỷ sang Thái cưới nhân viên quèn công ty chứng khoán, giờ có cuộc sống không thể tin nổi

Trương Tử Lâm được xem là nàng hậu đẹp nhất, nổi tiếng và được yêu thích nhất xứ Trung. Cô từng đại diện đất nước tỷ dân chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2007 và làm quê hương rạng danh với chiếc vương miện danh giá. Chiến thắng này giúp Trương Tử Lâm trở thành Hoa hậu đầu tiên của khu vực Đông Á đăng quang Hoa hậu Thế giới. Đáng chú ý, trong thời gian giữ danh hiệu Hoa hậu Thế giới, cô đã quyên góp được số tiền kỷ lục 32 triệu USD (816 tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện.

Sau khi giành được ngôi vị cao quý nhất tại Hoa hậu Thế giới, Trương Tử Lâm về nước và lấn sân sang diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Đại Náo Thiên Cung, Ngạnh Hán 2, Bất Nhị Thần Thám... Bên cạnh khí chất sang trọng, gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai mỹ miều với chiều cao lý tưởng 1,82m, Trương Tử Lâm còn được lòng khán giả nhờ học thức cao khi tốt nghiệp ngành Quản lý công thương của Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Với tài sắc hơn người của mình, Trương Tử Lâm không thiếu đại gia theo đuổi. Nàng hậu này từng được 1 doanh nhân có khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 10.800 tỷ đồng) ra sức theo đuổi trong nhiều năm. Để có được trái tim của Trương Tử Lâm, người đàn ông sẵn sàng vung tiền, hứa hẹn cho cô cuộc sống như tiên, chẳng cần làm việc cũng sung sướng ngồi siêu xe, ở biệt thự ăn bát vàng cả đời. Thế nhưng, Trương Tử Lâm thẳng thừng cự tuyệt vì đã có bạn trai.

Đến năm 2013, Trương Tử Lâm lặng lẽ sang Thái Lan rồi bất ngờ thông báo đã tổ chức hôn lễ bí mật với bạn trai Nhiếp Lỗi tại Phuket. Đám cưới diễn ra vô cùng lặng lẽ, giản dị chỉ có sự tham gia của vài người thân hai gia đình. Theo tờ Sina, Trương Tử Lâm và Nhiếp Lỗi hẹn hò 3 năm trước khi quyết định về chung nhà. Ông xã của Hoa hậu Thế giới 2017 là nhân viên bình thường của 1 công ty chứng khoán.

Thời điểm đó, bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc, cũng có không ít bình luận gièm pha Trương Tử Lâm dại khờ khi từ chối đại gia để cưới trai nghèo, mỉa mai Nhiếp Lỗi là "phượng hoàng nam" - từ ám chỉ đàn ông bám víu vợ để được cuộc sống sung sướng.

Tuy nhiên, thân thế thực sự của Nhiếp Lỗi không hề tầm thường. Anh sinh năm 1983, tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc. Nhiếp Lỗi có nét đẹp lai Tây của bà nội người Nga, chiều cao hơn 1,90m. Về gia thế, Nhiếp Lỗi là “Hồng Tam Đại” hậu duệ đời thứ 3 của thế hệ nhà binh tại Trung Quốc. Ông nội anh là Nhiếp Hạc Đình - một trong những tướng lĩnh cấp cao từng giữ chức vụ Phó tư lệnh Tăng Thiết giáp của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sau khi lập gia đình, Trương Tử Lâm rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí và lần lượt sinh 2 con gái vào các năm 2016, 2021. Vợ chồng Hoa hậu sống kín đáo, không phô trương và chăm làm từ thiện. Trương Tử Lâm thi thoảng mới xuất hiện trước công chúng. Dù đã 42 tuổi và trải qua 2 lần sinh nở, nhan sắc của Trương Tử Lâm không hề thay đổi so với ngày đăng quang, thậm chí còn ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn.

Đặc biệt thời gian cũng đã chứng minh Trương Tử Lâm cưới đúng người. Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng nàng hậu chưa bao giờ dính bất cứ tin đồn tiêu cực nào, vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Có được sự hậu thuẫn và hy sinh của Trương Tử Lâm, Nhiếp Lỗi cũng không phụ lòng vợ, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Từ 1 nhân viên quèn làm công ăn lương, giờ anh đã trở thành quản lý cấp cao kiêm phó chủ tịch trong công ty chứng khoán, với thu nhập mỗi năm khoảng 5 triệu NDT (hơn 17,5 tỷ đồng). Dù không có cuộc sống xa hoa dát đồ hiệu ở biệt phủ, nhưng bù lại Trương Tử Lâm có tổ ấm bình yên hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực.

Khi được hỏi quyết định ở ẩn, từ bỏ cơ hội làm vợ đại gia hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, Trương Tử Lâm chia sẻ: "Giấc mơ lớn nhất của tôi là có một gia đình hạnh phúc bên chồng con, chứ không phải chạy theo danh tiếng hay tiền bạc. Tôi muốn cưới người mình thực sự yêu, chứ không phải nhìn vào tài sản của người đó. Khi được ở bên người khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng, tôi sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của mình vì gia đình".

