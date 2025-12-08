Nàng Hậu cao quý bậc nhất vẫn bị chồng bêu xấu, ruồng bỏ, 1 mình vất vả nuôi 3 con: Nhìn các con hiện tại mà nể

La Lâm (Trung Quốc) đăng quang ngôi vị hoa hậu châu Á ATV năm 1991. Sau chiến thắng này, cô chuyển hướng sang đóng phim. Trong giới giải trí, La Lâm từng được mệnh danh là hoa hậu “đứng đắn và cao quý nhất”.

Năm 1996, cô kết hôn với Lưu Khôn Minh, một doanh nhân giàu có của Hong Kong, làm mẹ 3 con: Nathan (sinh năm 1996), Jordan (sinh năm 1998) và Jonathan (sinh năm 2005).

La Lâm

Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, nhưng năm 2012, La Lâm tuyên bố vợ chồng cô đã ly hôn khiến cho công chúng thật sự choáng váng. Hoa hậu châu Á 1991 chịu trách nhiệm nuôi 3 con trong khi chồng cô không hề chu cấp. Cô trải qua giai đoạn bệnh tật, khó khăn vì áp lực kiếm tiền. Cựu hoa hậu quan niệm không từ chối việc, miễn tiền kiếm trong sạch, cô không ngại nhận lời.

Nuôi dạy con khéo, các con học hành giỏi giang

Điều đáng nói là sau khi ly hôn, La Lâm từng chịu không ít lời dị nghị liên quan đến tin đồn ngoại tình. Suốt một thời gian dài, cô chọn im lặng hoàn toàn, không thanh minh, không trách móc, cũng không nói xấu chồng cũ trước công chúng. Với cô khi ấy, điều quan trọng nhất không phải là đúng sai trên mặt báo, mà là giữ cho các con một hình ảnh người cha không bị tổn thương trong mắt chúng.

Chỉ đến khi nhận ra những lời đồn vô căn cứ có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và nhìn nhận của các con về gia đình, La Lâm mới lần đầu lên tiếng làm rõ: nguyên nhân thực sự của cuộc hôn nhân đổ vỡ là vì cô từng chịu bạo hành. Việc công khai sự thật, với cô, không phải để thanh minh cho bản thân, mà là để bảo vệ con khỏi những hiểu lầm sai lệch về mẹ và về cuộc hôn nhân đã qua.

Với La Lâm, giáo dục quan trọng hơn giàu có. Từ nhỏ, các con cô đã được rèn tính tự giác, không ỷ lại vào danh tiếng của mẹ. Đi học phải đúng giờ, làm sai phải tự chịu trách nhiệm, muốn gì phải tự nỗ lực.

Niềm an ủi duy nhất của La Lâm là cả 3 con đều ngoan ngoãn, học giỏi. Trong khi con lớn là thạc sĩ, con trai thứ 2 là nhà tâm lý học hiện đã kết hôn và định cư tại Mỹ. Con trai út của cô, Jonathan học kinh doanh tại Đại học Baptist Hong Kong.

Chạm ngưỡng 60 tuổi, La Lâm được khen trẻ đẹp, tinh thần rạng rỡ cùng vóc dáng mảnh mai. Hoa hậu nói sau những thăng trầm, đây là giai đoạn cô tận hưởng cuộc sống, biết yêu thương bản thân và bỏ qua những phiền muộn.

Hiện La Lâm tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng không còn áp lực kinh tế. Mỗi tháng, các con cô đều góp tiền gửi mẹ chi tiêu, mua sắm.