Nàng hậu át vía cả "mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương" từ chối đại gia 78.500 nghìn tỷ, lần lộ diện mới nhất gây xôn xao

Với ngoại hình "nổi bần bật", đẹp cả mặt lẫn dáng, Cổ Lực Na Trát luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ và được tung hô là "Đệ nhất mỹ nữ Tân Cương". Thậm chí, đạo diễn đình đám Vu Chính còn tuyên bố Cổ Lực Na Trát là nữ diễn viên đẹp nhất ông từng hợp tác. Thế nhưng, thật bất ngờ là nữ diễn viên Trà Cốt Ngọc Minh cũng phải ngậm ngùi chịu lép vế khi đọ sắc cùng đàn chị, đó là nàng Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm.

Trương Tử Lâm giành chiến thắng áp đảo trước Cổ Lực Na Trát trong cuộc bầu chọn do Cnet tổ chức (Ảnh: QQ).

Chẳng quá lời khi nói Trương Tử Lâm là một trong những nàng hậu nổi tiếng và được yêu thích nhất xứ Trung. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp cuốn hút và chiều cao lý tưởng 1m82, người đẹp sinh năm 1984 này còn được lòng khán giả nhờ học thức cao và đời tư sạch, nói không với thị phi.

Được biết, Trương Tử Lâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền nếp gia giáo, được dạy bảo và đào tạo chuẩn mực từ khi còn nhỏ. Cô thi đỗ ngành Quản lý công thương của Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) và đạt được thành tích cao trong học tập, hoàn toàn xứng đáng là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh.

Nàng hậu học giỏi của Cbiz (Ảnh: Sina).

Trương Tử Lâm bén duyên với làng giải trí một cách rất tình cờ. Cô tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu cho vui và bất ngờ lọt vào top 10 nhờ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và thần thái hơn người 10 dù không có bất cứ kinh nghiệm gì. Tiếp đó, người đẹp ký hợp đồng với một công ty quản lý và chính thức bước chân vào giới mộ điệu.

Đến năm 2007, sự nghiệp của Trương Tử Lâm sang trang mới khi giành danh hiệu Hoa hậu Trung Quốc năm 2007. Cùng năm, Trương Tử Lâm vượt qua 106 đối thủ, đạt luôn chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2007, trở thành người đẹp đầu tiên của Trung Quốc đăng quang ngôi vị này.

Trương Tử Lâm đổi đời chỉ sau 1 đêm (Ảnh: Sina). Trương Tử Lâm đổi đời chỉ sau 1 đêm (Ảnh: Sina).

Chỉ sau một đêm, Trương Tử Lâm trở thành cái tên nhà nhà đều biết, nhận được vô số "job ngon". Xinh đẹp và nổi tiếng, cô được vô số người theo đuổi, trong đó có không ít người thuộc giới hào môn.

Thế nhưng nổi bật nhất là một vị đại gia sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ USD (hơn 78.500 nghìn tỷ đồng). Người này theo đuổi Trương Tử Lâm hết sức nhiệt tình, sẵn sàng vung tiền để mua nụ cười của mỹ nhân, đồng thời hứa hẹn sau khi kết hôn sẽ cho nàng hậu cuộc sống như tiên, chẳng cần phải làm việc vẫn có siêu xe, biệt thự cao cấp, sung sướng cả đời. Thế nhưng Trương Tử Lâm vẫn từ chối thẳng thừng.

(Ảnh: Sina).

Thông tin nàng hậu họ Trương từ chối gả vào hào môn khiến dân tình bàn tán xôn xao. Đặc biệt, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lại lựa chọn kết hôn với một chàng trai bình thường. Sau 3 năm hẹn hò, Trương Tử Lâm tổ chức một hôn lễ kín tiếng ở Thái Lan, chính thức thành vợ người ta. Khi đó, rất nhiều người cho rằng Trương Tử Lâm quá ngốc khi từ bỏ cơ hội làm vợ đại gia, hưởng cuộc sống nhung lụa để lấy một người chồng gia cảnh bình thường.

Thế nhưng thời gian đã chứng minh Trương Tử Lâm đã tìm được "chân mệnh thiên tử" của đời mình. Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng cô chưa bao giờ dính bất cứ tin đồn tiêu cực nào, vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu. Hiện tại, Trương Tử Lâm là mẹ của 2 bé gái cực dễ thương, khiến dân tình ngưỡng mộ vì cách nuôi dạy con cực khéo.

Trương Tử Lâm từ chối tỷ phú để lấy một chàng trai bình thường (Ảnh: QQ). Trương Tử Lâm từ chối tỷ phú để lấy một chàng trai bình thường (Ảnh: QQ).

Đáng chú ý, Trương Tử Lâm vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng đỉnh cao dù đã ngoài 40 tuổi. Không chỉ khiến Cổ Lực Na Trát phải chào thua mà các mỹ nhân đình đám khác của Cbiz như "Nữ thần Hufu" Cao Viên Viên, "Hoa khôi trường múa" Kim Thần, nữ ca sĩ Trương Hàm Vận, Châu Tấn cũng phải chào thua. Có lẽ chính cuộc sống hạnh phúc, viên mãn là bí quyết giúp nàng Hoa hậu Thế giới luôn trẻ đẹp, tươi tắn, thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Trương Tử Lâm luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện (Ảnh: 163).

Hình ảnh mới nhất của Trương Tử Lâm trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua gây chú ý vì cô quá đỗi giản dị (Ảnh: 163).







