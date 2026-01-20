Nàng dâu Tây ngỡ ngàng phát hiện quán bún bò trong biệt thự ở Âu Cơ: Nhân viên mặc áo dài, không gian sang chảnh như đi tiệc mà giá chỉ 85k!

Nếu là một tín đồ của TikTok hay thường xuyên theo dõi các show diễn thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week, chắc hẳn cái tên Iryna Yang không còn quá xa lạ. Cô người mẫu sinh năm 1996 đến từ Belarus sở hữu chiều cao "khủng" 1m83 cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng trên sàn runway lại là một nàng dâu Tây cực kỳ mộc mạc, yêu bếp và say mê văn hóa Việt Nam đến lạ kỳ. Iryna từng gây sốt khi chia sẻ về hành trình đón Tết Việt, thừa nhận "tăng cân chóng mặt" vì quá mê bánh chưng và cảm giác ấm cúng khi được vào bếp cùng mẹ chồng.

Với Iryna, Việt Nam không chỉ là nơi làm việc mà đã thực sự trở thành quê hương thứ hai, nơi cô dành tâm huyết xây dựng kênh TikTok với 29,1 triệu lượt thích chỉ để chia sẻ về những món ăn ngon và những góc phố xinh đẹp. Mới đây nhất, nàng dâu Tây lại một lần nữa khiến dân tình xôn xao khi check-in tại một quán bún bò "lạ đời" xuất hiện trong không gian sang trọng của một tòa biệt thự.

Quán bún bò "lạ lùng" nằm trong biệt thự, nhân viên mặc áo dài đội mấn

Thông thường, nhắc đến bún bò, chúng ta thường hình dung đến những quán ăn nhỏ vỉa hè, khói nghi ngút, hay những cửa tiệm bình dân với bộ bàn ghế nhựa đơn giản. Thế nhưng, quán bún bò nằm tại số 6 ngõ 86 Âu Cơ (Hà Nội) mà Iryna ghé thăm lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Ngay từ khi đặt chân đến cổng, nàng mẫu 1m83 đã phải thốt lên "Wow" bởi lối kiến trúc mang đậm phong cách phương Tây hiện đại, bề thế. Thay vì cảm giác xô bồ, thực khách bước vào đây như đang đi dự một buổi tiệc trà chiều sang chảnh.

Điểm nhấn khiến Iryna và nhiều thực khách ấn tượng nhất chính là đội ngũ nhân viên. Không phải tạp dề hay đồng phục thường thấy, các bạn nhân viên tại đây đều diện áo dài truyền thống, đầu đội mấn cực kỳ chỉn chu và thanh lịch. Sự kết hợp giữa ngôi biệt thự kiểu Tây và tà áo dài Việt Nam tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa có chút gì đó rất hoài cổ, tinh tế, khiến việc đi ăn sáng thôi cũng trở nên "nghệ thuật" hơn hẳn.

Trải nghiệm "sang chảnh" nhưng mức giá lại cực kỳ dễ chịu

Nhiều người sẽ nghĩ, ăn trong biệt thự, có người phục vụ mặc áo dài tận tình thì giá chắc phải "chát" lắm. Thế nhưng, một bát bún bò đầy đặn tại đây chỉ có giá 85.000 đồng. Với một không gian yên tĩnh, sạch sẽ và đầy tính thẩm mỹ như vậy, mức giá này được cư dân mạng đánh giá là "ăn cũng ổn, phục vụ lịch sự, nói chung được". Iryna Yang chia sẻ, cô cảm thấy thú vị khi thấy bún bò món ăn mộc mạc của người Việt lại được nâng tầm trong một không gian trang trọng đến thế.

Trên video của mình, nàng dâu Tây chia sẻ suy nghĩ ban đầu của mình rằng: "Chỉ là một quán bún bò Huế trong ngõ nhỏ thì có gì đáng ngạc nhiên đâu". Vậy mà khi bước vào trong ngõ thấy không gian biệt thự, Iryna Yang đã phải gật gù tán thưởng và thưởng thức ngon lành bát bún đầy đủ chỉ với mức giá 85k.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ cho những ai muốn "đu trend" giống nàng dâu Tây này, đó là quán chỉ mở cửa đón khách từ 7h sáng đến 14h chiều vào hai ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Chính cái sự "hiếm" này lại càng làm cho những tín đồ ẩm thực Hà Thành tò mò, muốn một lần được trải nghiệm cảm giác làm "quý tộc" đi ăn bún bò.

Nếu bạn đã quá quen với tiếng còi xe và sự vội vã của phố thị, thì góc quán nhỏ trong biệt thự Âu Cơ này chính là nơi để "trốn". Không chỉ đến để ăn, khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ và những người yêu cái đẹp như Iryna còn đến để tận hưởng không gian. Mỗi góc của căn biệt thự đều được chăm chút tỉ mỉ, từ bộ bàn ghế đến cách bài trí, cực kỳ phù hợp để lưu lại những bức ảnh check-in xinh xắn.