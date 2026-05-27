Nàng dâu miền Tây sống cùng mẹ chồng miền Bắc: Dậy từ 5h sáng, ngày sống "3 cuộc đời" trong cơ ngơi 10.000m2

Được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng "nàng dâu nhà tôm", kênh TikTok của Như Anh (@nhuanhchiase) thu hút người xem bởi những thước phim chân thực, mộc mạc nhưng cũng không kém phần choáng ngợp về cuộc sống làm dâu tại một trong những vựa thủy hải sản lớn nhất Bạc Liêu.

Nàng dâu nhà tôm sống trong dinh thự to nhất vùng, cơ ngơi nhà chồng rộng tới 10.000m2

Dân tình không ít lần phải choáng ngợp trước cơ ngơi của gia đình chồng cô: một tòa biệt thự màu trắng bề thế với nội thất gỗ vương giả, đi kèm khu nuôi trồng tôm rộng bao la bát ngát lên tới 10.000m2. Thế nhưng, đằng sau sự xa hoa ấy và những video tất bật học nghề lại là một câu chuyện vô cùng cảm động về tình cảm gia đình, sự chữa lành và tấm lòng bao dung của mẹ chồng dành cho nàng dâu từng chịu nhiều tổn thương.

Mối duyên của Như Anh và chồng - thiếu gia nhà nuôi tôm, bắt đầu từ những tháng ngày sinh viên giản dị, khi cả hai vô tình ở chung một dãy trọ gần trường đại học. Lúc bấy giờ, cô hoàn toàn không biết gì về gia cảnh thật sự của chàng trai mình yêu, càng không hay biết bố mẹ anh là những người gốc Bắc vào miền Nam lập nghiệp và sở hữu một cơ ngơi đồ sộ như vậy.

Từng mặc cảm về hình xăm trên tay, mẹ chồng nói 1 câu thay đổi tất cả

Đến năm 2025, hai người chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhiều người cứ ngỡ làm dâu hào môn sẽ lắm nỗi truân chuyên, nhưng với Như Anh, đây lại là một sự bù đắp ngọt ngào mà số phận dành cho cô.

Bố mẹ Như Anh ly hôn năm cô vừa tròn 18 tuổi, để lại trong lòng cô một khoảng trống lớn cùng sự trầm cảm, tủi thân suốt những năm tháng giảng đường. Ở độ tuổi nổi loạn nhất, Như Anh từng chọn cách xăm hình để chứng minh cho bố mẹ thấy bản thân đã đau khổ ra sao.

Chính vết thương lòng và hình xăm trên tay đã trở thành rào cản tâm lý khiến cô mang nhiều e ngại trước gia đình nhà chồng tương lai. Từng bị người lớn nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, Như Anh đã 3 lần từ chối lời đề nghị về ra mắt nhà bạn trai.

Vậy nhưng, chính phản ứng thấu tình đạt lý của mẹ chồng tương lai đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô.

"Khi mẹ chồng mình biết chuyện, mẹ chỉ nói: 'Thà có hình xăm mà ngoan ngoãn còn hơn không xăm hình mà hỗn hào, mẹ chẳng nghĩ gì đâu'. Vì câu nói đó của mẹ mà mình và chồng mới có ngày hôm nay. Đến tận khi mình cưới, vẫn có người nói ra nói vào nhưng ba mẹ chồng mình không để tâm" - Như Anh chia sẻ.

Nàng dâu miền Tây kể chuyện làm dâu nhà chồng gốc Bắc: Sáng nào cũng dậy từ 5 giờ sáng

Ngay trong bữa cơm ra mắt đầu tiên, biết Như Anh đang làm công việc mảng xây dựng cực nhọc tại TP.HCM, bà đã thẳng thắn khuyên cô sắp xếp nghỉ việc vì xót xa con gái làm lụng vất vả.

"Mẹ hỏi mình công việc có cực không, lúc đó mình làm ở mảng xây dựng ở Tp.HCM nên cũng thành thật nói: 'Dạ cực ạ'. Thế là sau bữa đó về, mẹ bảo mình: 'Nếu mà được thì con sắp xếp nghỉ việc sớm đi, chứ con gái làm việc ấy cực nhọc lắm', rồi mẹ bảo chồng mình là lo chuyện tiền nong cho mình, dù lúc đó hai đứa chưa cưới nhau". Sự ấm áp ấy đã khiến cô gái trẻ vỡ òa vì cảm động.

Bố mẹ chồng cô là người Bắc vào Bạc Liêu lập nghiệp, còn Như Anh là người miền Tây chính gốc. Tưởng chừng khác biệt vùng miền sẽ tạo khoảng cách, nhưng thực tế mẹ chồng nàng dâu lại vô cùng gần gũi. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn nhận xét Như Anh có nét giống mẹ chồng hơn là nét phu thê với chồng.

Mẹ chồng cô là một người cực kỳ tâm lý và yêu thương con dâu qua từng hành động nhỏ. Biết con dâu kén ăn, bà luôn cố gắng nấu thật nhiều món ngon và giục cô ăn nhiều để không bị sụt cân, dặn dò cô hãy coi đây là nhà mình, đừng bao giờ khách sáo.

"Mình đi ra ngoài lúc nào mẹ cũng dặn đeo khẩu trang mang theo mũ nón... Mẹ đi mua sắm quần áo hay trang sức đều gọi video call cho mình, hỏi xem mình có thích không rồi mua cho mình, xong còn nói: 'Con mà mặc cái này chắc là đẹp lắm'...

Mình làm sai thì vẫn bị mẹ mắng, nhưng trong sự giận dữ của mẹ là mẹ lo lắng cho vợ chồng mình. Nói chung cảm giác mình được cưng như con gái trong nhà, được bé lại mà không phải gồng lên mạnh mẽ sau tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ" - Như Anh chia sẻ.

Nhà chồng cô có những nguyên tắc giản dị nhưng đầy yêu thương như luôn ăn cơm cùng nhau, đi đâu cũng nhắn tin báo bình an vào nhóm gia đình, hay mẹ chồng luôn đứng trước cửa nhìn theo cho đến khi vợ chồng cô đi khuất...

"Với nhiều người, đó có thể là bình thường nhưng với mình đó là hơi ấm gia đình" - Như Anh tâm sự.

Ngày sống "3 cuộc đời": Nàng dâu nhà tôm, Tiktoker xây kênh cá nhân, khởi nghiệp với số nợ 3 tỷ

Mỗi ngày của "nàng dâu nhà tôm" bắt đầu từ sớm tinh mơ đến tối mịt. Mỗi ngày cả nhà từ vợ chồng cô đến ba mẹ chồng đều thức dậy lúc 5 giờ sáng để cùng tập thể dục. Sau đó mẹ chồng cô nấu đồ ăn sáng, Như Anh đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa, sau đó theo chồng và ba chồng ra vựa tôm học nghề, quản lý cửa hàng thức ăn cho tôm và tìm hiểu cách vận hành việc kinh doanh.

Không chỉ học nghề nuôi tôm, cô còn duy trì công việc sáng tạo nội dung trên TikTok. Kênh của Như Anh xoay quanh những thước phim đời thường: ra vựa tôm từ sáng sớm, học kiểm tra ao nuôi, phụ quản lý cửa hàng... Tối đến, sau khi xong việc nhà, cô lại ngồi dựng clip đến tận khuya nhưng vẫn luôn được bố mẹ chồng ủng hộ.

Hiện tại, hai vợ chồng Như Anh còn được bố mẹ chồng hỗ trợ cho vay vốn để khởi nghiệp một vựa tôm riêng, tự đứng trên đôi chân của mình.

Nhìn lại hành trình đã qua, "nàng dâu vựa tôm" thấu hiểu sâu sắc một điều: "Ngày bé mọi người thường bảo làm dâu cực lắm, mẹ chồng không thật tâm thương con dâu đâu. Nhưng từ khi làm dâu mình nhận ra, chỉ cần mình thật tâm xây đắp gia đình thì mọi khoảng cách đều được lấp đầy".

(Nguồn: @nhuanhchiase)