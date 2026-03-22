HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nâng cấp đặc biệt khiến pháo phòng không ZU-23-2 trở thành 'sát thủ UAV'

Bạch Dương |

Hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 sau khi được trang bị kính ngắm điện tử và máy tính đã có khả năng tính toán quỹ đạo bay của UAV.

Thông tin này được được quân nhân với biệt danh "Turan" - chỉ huy một trung đội pháo phòng không thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 164 của Cụm Lực lượng phía Tây tiết lộ với hãng thông tấn TASS.

Theo ghi nhận, hệ thống này sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt với hình ảnh hiển thị trên máy tính bảng. "Người điều khiển sẽ đo khoảng cách, điều chỉnh các thiết lập dựa trên cự ly đến mục tiêu để tăng xác suất bắn trúng", vị chỉ huy khẩu đội cho biết.

Quân nhân với biệt danh Turan nói thêm, thiết bị này có thể phát hiện máy bay không người lái tấn công cảm tử cỡ nhỏ ở độ cao lên đến 1.000m, việc tấn công mục tiêu hiệu quả đạt được ở phạm vi 500 - 700m.

Trước đó kênh Telegram "Military Informant" cho biết, binh lính Nga trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt đã tạo ra một hệ thống pháo phòng không tự hành tự chế dựa trên khung gầm thiết giáp bánh xích MT-LB.

Pháo cao xạ ZU-23-2 cỡ 23mm tỏ ra là một vũ khí dễ dàng tích hợp lên bất cứ nền tảng cơ giới nào, cung cấp hỏa lực phòng không hiệu quả, đồng thời còn có tác dụng khi hạ nòng bắn trực xạ nhằm yểm trợ hỏa lực mặt đất.

Chuyên gia Igor Korotchenko - Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng nhận xét, pháo phòng không ZU-23-2 hiện đại hóa có thể trở thành phương tiện hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả vũ khí mới, bởi điểm yếu lớn nhất của pháo phòng không ZU-23-2 đó là không có khả năng bắn đạn lắp ngòi điện tử để định tầm nổ, trong khi đây là phương tiện tối quan trọng để chống lại UAV.

Tags

Ukraine

Nga

Nhật Bản

Igor Korotchenko

tạp chí Quốc phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại