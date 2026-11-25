Ra mắt ngày 24/11 với trọng lượng 639 gram và độ mỏng 6,49 mm, Huawei MateBook Fold S phá vỡ thiết kế laptop thông thường. Kết hợp màn hình gập 14,7 inch, màn hình ngoài 3,5 inch cùng chip Kirin XE90, mẫu máy tính gập giá 58 triệu đồng này có gì đặc biệt?

Thiết kế siêu gọn nhẹ và dấu ấn thời trang

Ngày 24/11, tại sự kiện ra mắt Huawei Mate X8 và loạt sản phẩm mới toàn hệ sinh thái, Huawei đã chính thức giới thiệu Huawei MateBook Fold S. Thuộc phân khúc máy tính gập cỡ nhỏ, thiết bị mang hình thái hoàn toàn khác biệt so với laptop truyền thống.

Khi mở rộng, màn hình trong 14,7 inch cung cấp diện tích hiển thị tiệm cận máy tính xách tay tiêu chuẩn, nhưng khi gập lại, thân máy chỉ còn 10,2 inch tương đương một chiếc máy tính bảng. Trọng lượng 639 gram cùng độ mỏng 6,49 mm lúc mở giúp máy đạt tính cơ động vượt trội so với laptop thông thường.

Không chỉ chú trọng kích thước, Huawei còn đầu tư mạnh vào ngoại hình với ngôn ngữ thẩm mỹ hình học. Phiên bản màu xanh biển mây sở hữu mặt lưng xanh tím có độ bão hòa thấp được bố trí dọc, tạo tổng thể hài hòa bên cạnh màn hình ngoài 3,5 inch.

Hướng tới tiêu chí dễ mang theo và dễ phối đồ trong sinh hoạt thường ngày hay lúc di chuyển đi làm, máy có 3 tùy chọn màu sắc đi kèm túi kết hợp thương hiệu. Đáng chú ý, việc Huawei mời Dương Mịch làm đại sứ tiên phong cho dòng máy tính gập Hồng Mông càng nhấn mạnh đậm nét tính thời trang của sản phẩm.

Hiệu năng 22W cùng hệ sinh thái AI hỗ trợ công việc

Về sức mạnh xử lý, Huawei MateBook Fold S trang bị chip flagship PC Kirin XE90 τ. So với thế hệ Kirin X90, vi xử lý này mang lại mức tăng 23% hiệu năng đơn nhân và 40% hiệu năng NPU.

Nhằm duy trì hiệu năng đỉnh ổn định, máy áp dụng kiến trúc tản nhiệt phân luồng lập thể, cho phép công suất giải phóng hiệu năng đạt mức 22W. Nhờ đó, thiết bị không chỉ xử lý mượt các tác vụ thường ngày mà còn đảm đương tốt những công việc đòi hỏi hiệu suất cao.

Nền tảng phần cứng mạnh và màn hình lớn trở thành bệ phóng cho trợ lý AI cấp hệ thống Xiaoyi. Phiên bản Xiaoyi Work mới cung cấp năng lực văn phòng toàn diện, hỗ trợ người dùng ra lệnh trực tiếp để tạo PPT hay chỉnh sửa tài liệu. Máy đồng thời hỗ trợ cộng tác từ xa với máy tính bảng và điện thoại, giúp truy xuất tệp tin, dữ liệu và điều khiển AI thực thi tác vụ xuyên thiết bị - tiện ích đặc biệt thiết thực cho giới văn phòng.

Ngay cả khi gập máy, màn hình ngoài vẫn phục vụ hiệu quả cho công việc nhờ tính năng ghi âm thời gian thực của Xiaoyi, hiển thị trực tiếp trạng thái ghi âm, văn bản chuyển đổi và bản tóm tắt. Với nhu cầu học tập và sáng tạo, máy tích hợp sẵn Ghi chú Huawei và GoPaint, kết hợp bút cảm ứng để ghi chép, lưu biên bản họp hoặc vẽ chuyên nghiệp. Màn hình trong rộng nhưng nhẹ và gập gọn giúp người sáng tạo dễ dàng chỉnh sửa ảnh hay làm việc di động, nhất là khi dùng cùng bàn phím gập Huawei Tinh Dược nặng 186 gram có hành trình phím 1,5 mm.

Màn hình phụ cá tính, nền tảng công nghệ và giá bán

Vượt ra ngoài khuôn khổ công cụ văn phòng, màn hình ngoài 3,5 inch đóng vai trò màn hình phụ giàu tính tùy biến. Người dùng có thể tự tạo hình ảnh cá nhân hóa bằng AI, thay đổi nhiều chủ đề và bật tính năng hiển thị thường trực để biến thiết bị thành một món phụ kiện công nghệ thời thượng.

Để tạo ra một chiếc máy tính gập cân bằng từ ngoại hình, hiệu năng đến hệ sinh thái, Huawei đã vận dụng trọn vẹn kinh nghiệm tích lũy trong mảng màn hình gập từ năm 2019, bao gồm kết cấu bản lề cải tiến qua nhiều thế hệ, giải pháp kính UTG và công nghệ kiểm soát nếp gấp.

Là nơi hội tụ những thành tựu công nghệ hàng đầu của hãng trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, Huawei MateBook Fold S sẽ mở bán đợt đầu từ ngày 27/11 với giá khởi điểm 14.999 nhân dân tệ (khoảng 58 triệu đồng) tại Huawei Mall, các sàn thương mại điện tử ủy quyền và hệ thống cửa hàng trực tiếp.