Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc được hỗ trợ tài chính, thủ tục về nước

Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ tại vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), bên cạnh việc dồn toàn lực cứu chữa các nạn nhân, chính quyền địa phương và chủ phương tiện đã triển khai hỗ trợ tài chính, phối hợp với cơ quan ngoại giao, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục, chăm lo tốt nhất cho các nạn nhân và gia đình.

Ngay sau vụ lật ca nô chở đoàn khách Ấn Độ tại vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) trưa 11/7, ngành y tế đã kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện cấp cứu. Hai nạn nhân nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm, trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục điều trị, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục cần thiết cho các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin báo lúc 13h50, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc kích hoạt hệ thống "Báo động đỏ toàn viện", điều động hai xe cứu thương cùng các ê-kíp cấp cứu đến hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân.

Sau gần hai giờ cấp cứu tích cực, hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi. Các bệnh nhân đã tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định. Đến 18h15 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 15 nạn nhân để thăm khám, tầm soát chấn thương và phục hồi sức khỏe.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (áo trắng) đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, một trong hai bệnh nhân nặng đã hồi phục tốt sau khoảng 5 giờ điều trị, có thể giao tiếp và dự kiến sớm xuất viện nếu diễn biến thuận lợi.

Trường hợp còn lại có bệnh nền nặng, suy hô hấp phải thở máy. Quá trình điều trị phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường nặng, nghi nhiễm toan ceton kèm nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh viện đã chuẩn bị can thiệp mạch vành khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp mạch vành khẩn cấp cho bệnh nhân trên hệ thống DSA hiện đại của bệnh viện.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, chủ phương tiện thống nhất hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi nạn nhân tử vong và 500 USD với mỗi nạn nhân bị thương. Chính quyền tỉnh và đặc khu Phú Quốc cũng hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong, cùng các khoản hỗ trợ khác theo quy định.

Hiện trường vụ lật ca nô.

Theo ông Khoa, các lực lượng công an, y tế và cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều tra, xác minh nhân thân; phối hợp với cơ quan ngoại giao và gia đình nạn nhân nhằm giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để đưa các nạn nhân về nước hoặc xử lý theo nguyện vọng của thân nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời bến khoảng 400 m thì gặp sóng lớn, gió mạnh và bị lật.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 36 người trên ca nô vào bờ, cứu sống 21 người. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong , gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.