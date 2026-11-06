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Nạn nhân trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên ở Hà Nội là học sinh lớp 6

Thanh Phong
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Nạn nhân trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), xảy ra vào trưa 5/11, là một học lớp 6. Thông tin trên đã được gia đình cháu bé xác nhận.

Cụ thể, nạn nhân vụ cháy Trường THCS Kim Liên là cháu P.A.K (sinh năm 2015, trú tại Hà Nội). Hiện cháu K. đang học lớp 6 của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội).

Như tin đã đưa, khoảng hơn 12h ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở mới được chuyển đến trong thời gian chờ thi công xây dựng cơ sở cũ), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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