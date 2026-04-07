Nạn nhân tố cáo CEO Ngọc Tiền nội dung gì tại Công an TPHCM?

Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, CEO Công ty Bất động sản Đảo Vàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến nay, đã có 16 khách hàng nộp đơn tố cáo và Công an TPHCM đang tiếp tục tìm nạn nhân của bà Tiền.

Tá hoả sau khi xác minh

Năm 2018, ông T.P.N. (SN 1978, ngụ TP Hà Nội) được Công ty Đảo Vàng giới thiệu là đơn vị liên kết với chủ đầu tư là Công ty Kiên Giang, đồng thời khẳng định dự án đã đủ điều kiện mở bán. Trên cơ sở đó, ông N. ký hợp đồng góp vốn mua lô đất C14A. Tổng số tiền ông đã đóng là 1,98 tỉ đồng, tương đương 98,2% giá trị lô đất.

Tuy nhiên, đến tháng 11-2022, ông phát hiện dự án chưa được triển khai và chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Công ty Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng đưa nhau ra toà

Sau khi liên hệ Công ty Kiên Giang để xác minh, ông nhận được phản hồi rằng đơn vị này chỉ ký hợp tác với Công ty Đảo Vàng để phân phối sản phẩm khi đủ điều kiện, nhưng không cho phép ký hợp đồng huy động vốn với khách hàng. Đồng thời, Công ty Kiên Giang khẳng định họ không liên quan và không biết đến hợp đồng góp vốn giữa ông Nam và Công ty Đảo Vàng.

Từ đó, ông N. cho rằng Công ty Đảo Vàng đã cung cấp thông tin sai lệch về pháp lý dự án, tự ý ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng khi chưa đủ điều kiện, đồng thời không có thẩm quyền huy động vốn. Sau khi nhận tiền, công ty này không thực hiện dự án, không hoàn trả tiền và có dấu hiệu né tránh trách nhiệm.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Một nạn nhân khác là bà V.L.K.N. (SN 1977, ngụ TPHCM) ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng mua lô đất vào năm 2019 và đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, tương đương hơn 2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 11-2022, dự án vẫn chưa triển khai và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sau khi xác minh, Công ty Kiên Giang cho biết Công ty Đảo Vàng chỉ có quyền phân phối sản phẩm khi đủ điều kiện, không có quyền ký hợp đồng huy động vốn và không liên quan đến giao dịch với bà N.

Từ đó, bà N. cho rằng Công ty Đảo Vàng đã cung cấp thông tin sai lệch, tự ý ký hợp đồng và thu tiền khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Sau khi nhận tiền, công ty không triển khai dự án, không hoàn trả tiền và có dấu hiệu né tránh trách nhiệm.

Vì vậy, bà đề nghị Công an TPHCM xác minh, làm rõ và khởi tố vụ án theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khách hàng yêu cầu gì?

Là một trong hàng chục khách hàng góp vốn mua đất, ông P.H.K. (SN 1980, quê Cà Mau) cho biết ký hợp đồng mua lô đất diện tích 140,75 m². Ông K. đã thanh toán 7 đợt với 95% giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 1,874 tỉ đồng.

Song đến tháng 9-2025, Công ty Đảo Vàng không thực hiện cam kết: không ký hợp đồng mua bán, không bàn giao đất và không cung cấp giấy tờ pháp lý.

Qua xác minh, hợp đồng hợp tác giữa Công ty Đảo Vàng và Công ty Kiên Giang đã bị tòa án tuyên hủy do sai phạm của Công ty Đảo Vàng, nhưng công ty này không thông báo cho khách hàng mà vẫn đưa thông tin sai lệch và trì hoãn giải quyết.

Công ty Đảo Vàng bị cho là đã nhận tiền của nhiều khách hàng (khoảng 62 người) nhưng không thực hiện nghĩa vụ, không hoàn tiền và có dấu hiệu chiếm đoạt.

Ông K. yêu cầu Công ty Đảo Vàng và Công ty Kiên Giang ký hợp đồng mua bán và hoàn thiện pháp lý. Nếu không, phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận kèm lãi suất và bồi thường thiệt hại. Ông đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý hình sự và sẽ khởi kiện ra tòa nếu quyền lợi không được giải quyết.