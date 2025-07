Nạn nhân sống sót sau vụ lật tàu ở Hạ Long nói trong nước mắt: "Giá mà tôi cứu được mọi người"

Một vụ tai nạn lật thuyền du lịch đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 19/7 trên Vịnh Hạ Long. Thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương - Quân chủng Hải quân lúc 23h15 ngày 19/7 cho biết đã tìm kiếm được 11 người còn sống. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đang ổn định và được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Nhận được tin báo, người nhà các nạn nhân cũng đã bắt đầu đến bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những nạn nhân có người thân đang mất tích trong vụ đắm tàu.

Chị Đ.T.T.L (38 tuổi), một trong những người may mắn thoát nạn, kể lại trong nước mắt về giây phút sinh tử với PV Tiền Phong: Khi tàu đang trên đường vào bờ thì bất ngờ gặp cơn giông lốc rất mạnh. Chị chỉ thấy tàu rung lắc mạnh khoảng 2-3 giây sau tàu lật úp xuống biển.

Cố gắng bám trụ trong dòng nước lạnh buốt, chị L. sau đó nhiều lần quay lại thân tàu với hy vọng hướng dẫn người mắc kẹt thoát ra ngoài, nhưng quá khó bởi theo chị họ đều bị thương.

Chị Đ.T.T.L đang mong mỏi tìm chồng và 2 con. Ảnh: TPO

Đi cùng chuyến đi định mệnh ấy với chị L. là chồng chị - anh L.V.Y (39 tuổi) cùng hai con nhỏ – bé L.Đ.M.K (11 tuổi) và bé L.Đ.M.C (6 tuổi). Khi tàu lật, chị L. dù đã bơi được ra ngoài nhưng không thấy chồng con đâu, chị lại bơi vào tàu. Lúc đấy, gặp ai chị cứu người đấy và chỉ mong tìm được chồng con mình.

"Tôi chỉ mong mọi người được bình yên hết thôi, giá mà tôi cứu được mọi người..." - chị Linh nói trong nước mắt với PV báo Tuổi Trẻ.

Trong số các nạn nhân được cứu sống còn có cháu H.N.M (SN 2015, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Trong khoảnh khắc con thuyền lật úp giữa sóng nước, cháu may mắn lọt vào một khoang có không khí và cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Sau khi được cứu, cháu M. lập tức được ủ ấm, sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy. Theo đại diện lực lượng y tế, sức khỏe của cháu hiện ổn định, tuy nhiên tung tích bố mẹ cháu vẫn chưa rõ.

"Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt", cháu M. cho biết trên báo Vietnamnet.

Một nạn nhân trong vụ việc được cứu sống và đưa lên xuồng cứu hộ. Ảnh: CA Quảng Ninh

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) rời bến vào sáng ngày 19/7 từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, thực hiện hành trình tham quan Vịnh theo Tuyến số 2. Trên tàu có tổng cộng 51 người, gồm 48 hành khách (trong đó có 41 người lớn và 7 trẻ em, tất cả đều là công dân Việt Nam) và 3 thuyền viên.

Khi đang trên đường trở về cảng vào chiều cùng ngày, tàu bất ngờ gặp phải thời tiết xấu, giông lốc mạnh khi di chuyển qua khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn. Trận cuồng phong đã khiến tàu bị lật úp, nhấn chìm trong biển nước chỉ trong ít phút, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng Công an, Biên phòng, cùng sự hỗ trợ từ các đơn vị Trung ương như Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân, Quân khu 3, và các tổ cứu nạn địa phương.