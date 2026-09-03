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Nạn nhân cuối cùng vụ thảm án ở Đồng Nai đã tử vong

Văn Quân - Nguyễn Tiến
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Anh Nguyễn Viết Q. - người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai - đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, cả 4 người trong gia đình đều không qua khỏi.

Ngày 3/9, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết anh Nguyễn Viết Q. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) đã tử vong tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị.

Thảm án Đồng Nai: Nạn nhân cuối cùng vụ thảm án đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh 1.

Hình ảnh tang thương ở con hẻm nơi xảy ra vụ án.

Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại căn nhà của gia đình vào khoảng 1h30 cùng ngày. Trước đó, ba nạn nhân gồm người vợ sinh năm 1990 và hai người con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025, được xác định đã tử vong.

Với diễn biến mới này, số người tử vong trong vụ án đã tăng lên bốn người, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu của Báo Tiền Phong, nghi phạm được xác định cư trú tại phường Hố Nai. Người này được cho là mang theo dao tìm đến nhà bạn gái nhưng đi nhầm vào nhà của gia đình anh Q.

Thảm án Đồng Nai: Nạn nhân cuối cùng vụ thảm án đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh 2.

Thảm án Đồng Nai: Nạn nhân cuối cùng vụ thảm án đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh 3.

Người dân khu phố đau lòng trước sự ra đi của gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và vận động nghi phạm đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Các đơn vị nghiệp vụ vông an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.

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Đồng Nai

Q.

Bình Minh

án mạng

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