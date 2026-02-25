Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh nhận chức vụ mới

Ban tổ chức cuộc thi Mister Vietnam – Người mẫu nam Việt Nam vừa chính thức thông báo đổi tên thành "Nam vương Việt Nam". Đồng thời, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh được bổ nhiệm giữ vai trò trưởng ban tổ chức, cùng CEO Vũ Thị Hoa trực tiếp điều hành cuộc thi.

Cuộc thi Mister Vietnam – Người mẫu nam Việt Nam đổi tên thành "Nam vương Việt Nam".

Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn - nhà sáng lập cuộc thi Mister Việt Nam, bước tiến này đã được chuẩn bị từ khá lâu, trước khi cuộc thi Mister VietNam 2024 diễn ra. Phúc Nguyễn cũng tiết lộ, Danh Chiếu Linh đã được định hướng đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức – người điều hành Mister Vietnam mùa 2 ngay từ thời điểm khởi động.

Tuy nhiên, anh cho rằng bản thân cần thêm thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức đảm nhiệm cương vị mới. Vì vậy, Mister Vietnam mùa 2 được xem như giai đoạn 'thực chiến', giúp anh rèn luyện và hoàn thiện bản lĩnh điều hành để sẵn sàng cho vai trò trưởng ban tổ chức.

Danh Chiếu Linh.

Chia sẻ về sự thay đổi tên gọi cuộc thi Danh Chiếu Linh cho biết: "Tên gọi Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam tôn vinh nghề người mẫu cho nam giới nhưng chưa đầy đủ vai trò đại diện quốc gia vì vậy, chúng tôi quyết định chọn tên gọi "Nam Vương Việt Nam" với mục đích làm rõ hơn danh hiệu, trách nhiệm và sứ mệnh của người chiến thắng.

Sau khi tham gia các cuộc thi tại đấu trường quốc tế, tôi hiểu rằng danh vị quốc gia cần rõ ràng và có tính biểu tượng cao. Tên gọi "Nam Vương Việt Nam" sẽ phản ánh đúng điều đó. Với tên gọi mới sẽ định vị rõ ràng rằng người chiến thắng không chỉ là người mẫu mà là đại diện quốc gia.

Đây là bước phát triển chiến lược, không phải thay đổi ngẫu nhiên. Cuộc thi "Nam vương Việt Nam" vẫn kế thừa nền tảng, thế mạnh, thành tựu và dấu ấn của Mister Vietnam nhưng sẽ được phát triển với những màu sắc, cá tính mới mẻ hơn".

Hiện tại, thương hiệu "Nam vương Việt Nam" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 591594. Hệ thống nhận diện và logo cũng đã được đăng ký bản quyền theo quy định pháp luật.

Danh Chiếu Linh từng được khán giả yêu mến với biệt danh "Nam vương chân đất" nhờ hình ảnh mộc mạc, gần gũi. Sau khi được trao danh hiệu Nam vương Toàn cầu 2021, anh hoạt động tích cực trên sàn diễn thời trang trước khi có một thời gian vắng bóng, tập trung cho những kế hoạch dài hơi.

Khoảng thời gian tưởng như "ở ẩn" đó thực chất là giai đoạn anh âm thầm chuẩn bị chiến lược cho cuộc thi "Nam vương Việt Nam", đồng thời xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức các hoạt động nhan sắc gắn với quảng bá văn hóa Việt.

Anh đã hoàn thiện khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Bảo Lộc, định hướng trở thành địa điểm tổ chức các cuộc thi trong tương lai. Việc công bố "Nam vương Việt Nam" cũng diễn ra khi dự án này cơ bản hoàn tất, mở ra khả năng mùa 3 sẽ sớm được khởi động.