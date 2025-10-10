Nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, OpenAI tung ra gói ChatGPT Go giá rẻ dành cho Việt Nam

Theo đó, từ chiều 9/10, khi đăng ký thuê bao ChatGPT, gói ChatGPT Go đã xuất hiện trên trang. Đây là gói thấp nhất của OpenAI, có giá 4 USD mỗi tháng. Trước đó, công ty chỉ cung cấp hai gói thuê bao tại Việt Nam gồm Plus giá 20 USD và Pro giá 200 USD.

Gói ChatGPT Go được ra mắt trong bối cảnh công cụ của OpenAI đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hoạt động hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm qua, phản ánh sự quan tâm lớn đến việc ứng dụng AI vào đời sống hàng ngày. Khi nhu cầu và niềm tin vào tiềm năng ứng dụng AI tiếp tục gia tăng, ChatGPT Go giúp mọi người trải nghiệm công cụ AI tiên tiến dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Hàng triệu người trên khắp Việt Nam đang tìm đến ChatGPT để hỗ trợ việc học tập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề hàng ngày", ông Nick Turley, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ChatGPT cho biết.

Với gói cước mới, người dùng có thể mua trực tiếp trên web và quy đổi theo tỷ giá, hoặc mua thông qua các chợ ứng dụng. Ví dụ trên Android, ChatGPT Go có thể được đăng ký với giá 120.000 đồng chưa kèm VAT, trong khi trên iOS, giá thuê bao là 132.000 đồng.

Trên trang giới thiệu, OpenAI cho biết Go vừa được tung ra ngày 9/10 tại 18 thị trường, trong đó có Việt Nam. Một số thị trường khác có thể kể đến Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Indonesia, Thái Lan.

So với thuê bao miễn phí, gói Go cho phép truy cập nhiều tính năng hơn, như chat nhiều hơn với GPT-5, tạo hình ảnh, tải tệp tin, truy cập vào các GPT tùy chỉnh. Tuy nhiên, người dùng chưa thể sử dụng một số tính năng cao cấp như chế độ nghiên cứu sâu Deep Research, Agent, hay trình tạo video Sora, lập trình bằng Codex.

"Chúng tôi muốn mang công nghệ AI tiên tiến đến với tất cả mọi người. Gói ChatGPT Go dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn, sẽ giúp thêm nhiều người có cơ hội tận dụng những lợi ích từ từ ChatGPT", ông Nick Turley.