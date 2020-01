Nam tiếp viên hàng không viêm phổi do vi khuẩn, không liên quan virus corona

Sáng 29/1, một lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



Cụ thể, 2 bệnh nhân (trong đó có 1 nam tiếp viên hàng không) bị viêm phổi do các loại vi khuẩn Klebsiella pneumoniae và Haemophilus influenzae. "Sau khi có kết quả xét nghiệm xác định 2 bệnh nhân viêm phổi là do vi khuẩn chứ không phải do virus, chúng tôi cũng đã đề nghị bệnh viện đưa ra phác đồ điều trị và không cần phải cách ly nữa" – vị lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho hay.

Trước đó, liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội 1 trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đang được cách ly, điều trị, ông Võ Minh Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân này là tiếp viên hàng không tuyến Hàn Quốc-Việt Nam. Trước khi nhập viện, bệnh nhân này đã sốt 4 ngày và đã được điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. Dù vẫn còn sốt nhưng bệnh nhân vẫn về Đắk Lắk ăn Tết cùng với gia đình. Khi nghe thông tin về dịch corona mới, bệnh nhân cũng lo lắng nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Do bệnh nhân có những yếu tố như di chuyển trên đường dài và ở nước ngoài về và có sốt cao nên bệnh viện đã tiến hành cho nhập viện để điều trị và theo dõi. Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona mới. Tuy nhiên, ngành y tế Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể để ứng phó.