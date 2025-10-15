HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam thanh niên Việt qua đời nơi đất khách sau va chạm với nữ tài xế 32 tuổi tại Nhật

Phạm Trang |

Chiều 12/10, tại thành phố Sagamihara (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô con và xe đạp, khiến một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam tử vong.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h tại khu vực Asamizodai, thuộc quận Minami, Sagamihara. Thời điểm đó, một phụ nữ 32 tuổi, là nhân viên công ty, điều khiển ôtô đi thẳng thì va chạm với chiếc xe đạp do một nam công nhân 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang rẽ phải từ phía bên trái.

Nam thanh niên Việt qua đời nơi đất khách sau va chạm với nữ tài xế 32 tuổi tại Nhật- Ảnh 1.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe đạp bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong khoảng một tiếng rưỡi sau đó.

Khu vực xảy ra tai nạn là một ngã ba không có đèn tín hiệu giao thông. Cảnh sát tỉnh Kanagawa hiện đang điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Nguồn: Đài truyền hình Kanagawa

