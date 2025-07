Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ ở TP.HCM: Tiết lộ về nhóm người thuê trọ cùng

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Tạo, TP.HCM. Nhiều người bàn luận và thắc mắc về nguồn cơn dẫn đến vụ việc.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 20 giờ ngày 30/6, người dân sống trong khu trọ 3 tầng nằm ở góc đường số 46-49 (phường Tân Tạo, TP.HCM) phát hiện tại một phòng trọ ở tầng 2 có mùi nên đã vào kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc sau đó được người dân trình báo cơ quan công an. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ việc.

Được biết, nạn nhân không phải sống trong phòng trọ một mình mà ở cùng với những người khác. Người dân sống tại khu trọ thông tin, căn phòng nơi phát hiện nam thanh niên tử vong có 2 - 3 người thuê trọ cùng nhau. Trong đó, có một đôi nam nữ thường xuyên ở tại đây, còn người nam giới còn lại cách vài ngày mới có mặt tại phòng trọ.

Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, đôi nam nữ đã về quê. Hiện Công an phường Tân Tạo đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ danh tính của nạn nhân.

Nơi xảy ra vụ việc là một khu trọ 3 lầu, 1 trệt, tầng trệt kinh doanh quán giải khát.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 17/6, người dân cũng phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo đổ tại gốc cây trước quán bia ở khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an xã An Khánh đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Một vị lãnh đạo UBND xã An Khánh cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc có thể liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.