Kẻ giật sập cổng nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke ồn ào: Bực bội do đang nhậu thịt dê thì bị nói

Vụ việc gia đình ông Trần Việt Ân (SN 1986, ở quận Bình Tân, TP.HCM) bị hàng xóm là Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ở quận Tân Bình) sang đập phá, giật sập cổng nhà do bị nhắc nhở việc hát karaoke gây ồn ào đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Khánh sau đó đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan công an, Khánh nói vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/6, các nhân viên gồm: Hồ Văn Bảng, Hồ Văn Linh và Võ Đại Linh Nhi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại xưởng may do mình làm chủ trong hẻm Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, ông Ân đi công việc về nhà thì nghe bên nhà Khánh đang hát karaoke lớn tiếng nên đã gọi điện thoại cho Khánh, đề nghị nhắc nhở những người trong nhà hát nhỏ lại, tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người xung quanh.

Bùi Hữu Khánh. (Ảnh: Cơ quan công an)

Lúc này, Khánh đang ngồi nhậu tại một quán thịt dê. Bực tức vì đang nhậu mà bị hàng xóm phản ánh nhân viên của mình nên Khánh đáp: “Để tao chạy về”, sau đó định lấy xe SH để về nhà. Tuy nhiên, bạn nhậu của Khánh là Bùi Hữu Hải, đã lấy xe chở Khánh về.

Khi về tới xưởng, Khánh thấy nhân viên của mình vẫn đang hát karaoke ở trước xưởng. Người đàn ông nóng giận, đi bộ sang nhà ông Ân, yêu cầu hàng xóm ra nói chuyện trực tiếp. Hải, Bảng và Đăng cũng đi theo sang.

Thấy cửa nhà ông Ân đóng, Khánh giật mạnh và lớn tiếng gọi chủ nhà: “Thằng Ân đâu?”. Không thấy ông Ân ra, Khánh nhặt bịch rác trước cửa nhà ném vào camera rồi lớn tiếng chửi bới. Người đàn ông tiếp tục giật cửa dù được Hải can ngăn.

Lúc này, ông Ân đứng trong nhà lên tiếng hỏi Khánh muốn gì? Khánh nói muốn ông Ân ra ngoài nói chuyện nhưng chủ nhà không đồng ý. Thấy vậy, chủ xưởng may dùng 2 tay đẩy mạnh vào cánh cổng sắt khiến bản lề cửa bị bật ra, cánh cửa rơi ra ngoài đường.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Khánh cùng Bảng sau đó đi vào trong sân nhà ông Ân, yêu cầu hàng xóm ra ngoài nói chuyện nhưng ông Ân không ra. Giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại. Khánh chỉ ra về khi được mọi người can ngăn.

Diễn biến mới về vụ việc tiếp tục khiến dư luận bàn luận sôi nổi. Hầu hết đều đánh giá, sự việc vốn chẳng có gì to tát, thay vì đàn ông ngồi lại với nhau bình tĩnh nói chuyện thì sự nóng vội, "cả giận mất khôn" đã khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng. Đây cũng là bài học cho mọi người trong cách ứng xử trước những tình huống đời thường với hàng xóm láng giềng cũng như ngoài xã hội.

Camera ghi lại cảnh Khánh sang phá cửa nhà ông Ân.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Khánh sang giật cổng, chửi bới nhà ông Ân. Kể về sự việc, vợ ông Ân cho biết vào ngày xảy ra sự việc, nhân viên nhà Khánh hát từ khoảng 14 - 15 giờ đến 20 - 21 giờ vẫn còn hát. Vì ồn quá, gia đình đã đi ra ngoài cho đỡ ồn nhưng khi về thấy hàng xóm vẫn còn ca hát nên ông Ân gọi điện cho Khánh nhờ mở nhạc nhỏ lại. Đáp lại, Khánh khó chịu, nói: “Không quản được, còn chịu không được thì dọn đi đi”.

Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng không ngờ lát sau, Khánh lại sang nhà ông Ân phá cổng như trong clip.

Vợ ông Ân nói thêm, trước khi xảy ra sự việc, gia đình bà và ông Khánh sống chung một con hẻm chưa xảy ra xích mích gì, khá lịch sự với nhau. Sau sự việc, Khánh cũng đã sang xin lỗi về hành động bộc phát. Vì là hàng xóm láng giềng, gia đình chị cũng không muốn làm lớn chuyện.