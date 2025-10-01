Mới đây, những người dân ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được một phen hoảng sợ và bàng hoàng khi chứng kiến một người đàn ông tự thiêu trên đường.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng hôm thứ Ba, 30/9 trên một con đường đông đúc ở thủ đô Bangkok. Theo đó, một nam thanh niên 21 tuổi đã tự thiêu, khiến sinh viên và người đi đường hoảng loạn. Một số người chứng kiến vội vã dập lửa cho nạn nhân và kêu cứu.

Nam thanh niên châm lửa tự thiêu.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại vào khoảng 10 giờ sáng cho thấy người đàn ông đang bị ngọn lửa nuốt trọn và chạy khỏi trạm xe buýt trước Sở Phát triển Đất đai. Các sinh viên hoảng loạn bỏ chạy khi anh ta loạng choạng trên đường, va chạm với một chiếc xe máy bên dưới hệ thống tàu điện trên cao BTS Sena Nikom.

Nhiều người qua đường đã chạy đến giúp đỡ. Một người lái xe đã dừng xe và cố gắng dập lửa bằng tấm vải từ xe của mình, trong khi một nhân viên bảo vệ gần đó chạy nhanh qua đường với bình chữa cháy. Trong vòng 2 phút, đám cháy đã được dập tắt và nhân viên cứu hộ đã đến để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện một thùng nhiên liệu màu vàng 6 lít và một chiếc bật lửa, được cho là đã được sử dụng để châm lửa. Hóa chất chống cháy cũng được phủ lên vỉa hè nơi ngọn lửa đã được dập tắt.

Các nhân chứng đã mô tả khoảnh khắc đó với sự kinh ngạc. Miang, một người đi xe máy đang đợi gần đó, cho biết hai nữ sinh đã vừa khóc vừa chạy về phía anh sau khi thấy người đàn ông đổ xăng lên người và châm lửa. "Tôi đã bị sốc và sợ hãi vì tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như thế này trước đây. Nó giống như một cảnh trong phim vậy", anh Miang kể lại.

Wee, một nhân viên bảo vệ 47 tuổi, người đã giúp dập lửa, nhớ lại: "Khi tôi xịt bình chữa cháy vào người anh ta, anh ta vẫn còn sống và cử động được, nhưng cơ thể bị bỏng nặng và quần áo gần như bị thiêu rụi."

Đại tá cảnh sát Marut Sudnongbua, Giám đốc Đồn Cảnh sát Phahonyothin, đã xác nhận tuổi của nạn nhân và cho biết anh ta vẫn bất tỉnh nhưng vẫn còn sống khi được đưa vào bệnh viện. "Gia đình nghi ngờ vụ việc có liên quan đến mối quan hệ với bạn gái của anh ta, điều này có thể đã khiến anh ta đau khổ", ông Marut Sudnongbua cho biết.

Người dân địa phương nói với cảnh sát rằng người đàn ông này đã được nhìn thấy đang nói chuyện điện thoại ngay trước khi xảy ra vụ việc và có vẻ kích động, theo Amarin TV đưa tin. Trong khi đó, cảnh sát hiện đang chờ tình trạng của nạn nhân ổn định trước khi tiến hành thẩm vấn.

Gia Linh (Theo The Thaiger)