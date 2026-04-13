Nam thanh niên rơi xuống giếng sâu ở Đắk Lắk

Minh Minh |

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Đắk Lắk đưa thi thể một nam thanh niên rơi xuống giếng tại xã Sơn Thành trong đêm 12/4, sau gần 1 giờ triển khai cứu nạn.

Sáng 13/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 10 (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa đưa thi thể nam thanh niên gặp nạn dưới giếng tại xã Sơn Thành và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 12/4, lực lượng chức năng nhận tin báo nam thanh niên Võ Anh H. (SN 2005, trú thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành) nghi rơi xuống giếng. Đội KV10 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cách đơn vị khoảng 26km.

Lực lượng công an đưa thi thể cháu H từ dưới giếng lên.

Đến khoảng 20h20, lực lượng có mặt, tiến hành trinh sát và xác định nạn nhân đã tử vong. Công tác cứu nạn được triển khai với thiết bị chuyên dụng, trong đó sử dụng giá đỡ 3 chân để tiếp cận khu vực giếng sâu.

Đến 20h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên khỏi giếng, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình xử lý theo quy định.

Trước đó, tại xã Ea H’leo cũng ghi nhận một trường hợp rơi xuống giếng . Vào khoảng 9h11 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo một bé trai bị rơi xuống giếng sâu tại buôn Săm A, xã Ea H’leo.

Đơn vị đã điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Ea H’leo triển khai công tác cứu nạn.

Qua kiểm tra, Công an xác định giếng nước sâu khoảng 20m. Do giếng đang trong tình trạng cạn nước nên cháu bé không bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Mặc dù không gian dưới giếng rất hẹp, sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhưng lực lượng cứu nạn vẫn nhanh chóng tiếp cận để trấn an tinh thần cháu bé.

Sau 15 phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã đưa được nạn nhân lên mặt đất trong tình trạng tỉnh táo, an toàn.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu K. (12 tuổi, trú buôn Săm A, xã Ea H’leo). Sáng cùng ngày, K. sang rẫy nhà hàng xóm chơi thì không may bị rơi xuống giếng. Sau đó, cháu K. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

