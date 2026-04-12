Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa, giá 1,7 triệu đồng: Phương án giải quyết

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc nhóm học sinh "tố" shipper tự huỷ 33 cốc trà sữa, thì trong ngày 11/4, tài xế S.P. thông qua tài khoản Threads đã cập nhật phương án giải quyết cuối cùng. Nam tài xế cho hay anh cùng nhóm học sinh đã trực tiếp trao đổi và làm rõ vấn đề. Cả hai bên nhận thấy nguyên nhân xuất phát từ những hiểu lầm không đáng có và cùng nhìn nhận lại thiếu sót của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhau.

Nam shipper và nhóm học sinh thống nhất khép lại sự việc tại đây, không muốn tiếp tục tranh cãi hay lan truyền những thông tin liên quan. S.P. cũng bày tỏ mong muốn mọi người không đẩy câu chuyện đi xa hơn, bởi cả hai phía đều còn trẻ, cần tập trung vào việc học tập và công việc. Bên cạnh đó, bài đăng phản hồi trước đó của nam tài xế cũng đã được gỡ bỏ.

Khi sự việc nổ ra, chia sẻ trên Tri Thức - Znews, tài xế S.P. cho biết anh không muốn làm lớn sự việc vì liên quan đến thông tin cá nhân và danh dự. Thời điểm đăng bài phản hồi anh chỉ đăng tải các bằng chứng để thanh minh cho bản thân sau khi bị nhắc tên trên mạng xã hội. Anh hoàn toàn không có ý định đẩy sự việc đi xa hơn.

Bài đăng "châm ngòi" cho những ồn ào trên mạng xã hội thời gian qua. (Ảnh chụp màn hình)

Phản hồi của nam shipper. (Ảnh chụp màn hình)

Còn vào tối 9/4 - gần 1 ngày sau bài "tố", tài khoản "châm ngòi" cho những ồn ào trên mạng xã hội cũng đã đăng bài xin lỗi. Người này cho biết mình là học sinh, đồng thời thừa nhận cách hành xử chưa phù hợp, gửi lời xin lỗi đến các tài xế và những người liên quan.

Bên cạnh đó, tài khoản này cho biết chính mình là người đăng bài về hai shipper giao đơn hàng chứ không phải là C. như các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. C. (một người trong nhóm bạn đặt trà sữa - pv) đang bị leak tên, số điện thoại ra ngoài và bị tấn công.

"Em chào anh chị ạ, Em là bạn học sinh đã đăng bài về hai anh shipper. Sau khi được thầy cô nhà trường, bố mẹ phân tích, giải thích sự việc, em đã nhận thấy được lỗi sai của mình. Vì thế trước hết, em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến hai anh shipper, rằng đã đăng thông tin cá nhân của 2 anh lên mạng và có nhắn tin cho bạn của anh P. về sự việc này.

Bạn C. cũng không phải là người đăng bài lên hay nhắn tin làm phiền đến gia đình anh P. nên em mong mọi người không tiếp tục công kích hay gọi điện, spam tin nhắn cho bạn ấy ạ. Sau sự việc này chúng em có rất nhiều bài học quý giá, chúng em xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Một lần nữa em xin được phép gửi lời xin lỗi đến 2 anh và bạn của anh P. mong các anh em bỏ qua sự việc ạ. Em cảm ơn mọi người đã đọc ạ!", nguyên văn chia sẻ từ tài khoản này.