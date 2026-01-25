Nam thanh niên ở TP.HCM mất liên lạc sau cuộc gọi với bố: Cảnh tượng bên bờ sông khiến người dân bàng hoàng

Ngày 25.1, theo thông tin trên báo Thanh niên cho biết, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của thi thể được phát hiện dưới sông Tắc (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức cũ).

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.N.P (24 tuổi, quê Lâm Đồng).

Nam thanh niên 24 tuổi tử vong dưới sông Tắc sau khi gọi điện cho bố. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực sông Tắc phát hiện một thi thể người nằm úp, lẫn trong đám lục bình. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể, phong tỏa khu vực để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Qua kiểm tra, nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác đen trùm đầu, quần thun, thời gian tử vong được xác định chưa lâu. Từ công tác rà soát, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh P.

Người thân của nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp làm việc với cơ quan điều tra. Bước đầu, bố của anh P cho biết, trước đó một ngày, con trai có gọi điện liên lạc với ông. Sau cuộc gọi này, ông nhiều lần liên lạc lại nhưng không được. Đến sáng 25/1, người bố nhận tin con trai được phát hiện tử vong dưới sông tại TP.HCM.