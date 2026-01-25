Đã bắt 2 đối tượng cướp vàng trong đêm ở Ninh Bình: Bất ngờ mối quan hệ

Thông tin từ Công an Ninh Bình (phòng Cảnh sát Hình sự), sau 40 giờ truy xét, lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. 2 đối tượng được xác định là Triệu Văn Nam (SN 2004, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Nam hiện đang ở tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Lếnh, tỉnh Bắc Ninh và là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong khi đó, Bách hiện đang ở thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, Hưng Yên và là sinh viên đại học.

Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát, dao, búa cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

2 đối tượng cùng tang vật trong vụ cướp tại Ninh Bình. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chiều ngày 23/1, Nam và Bách điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án.

Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 23/1, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ, đeo găng tay và bịt khẩu trang kín mít chạy xe máy tới trước cửa tiệm vàng trên địa bàn phường Duy Tiên (Ninh Bình). Sau đó, chúng xông vào bên trong.

Theo dõi camera an ninh có thể thấy, hành vi của các đối tượng là cực kỳ manh động và có sự phân công rõ ràng. Đối tượng thứ nhất cầm dao sắc nhọn đi một vòng trong tiệm, sẵn sàng đe dọa những người xung quanh. Trong khi đó, đối tượng thứ hai dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát làm vỡ vụn tủ kính trưng bày để cướp vàng.

Khi sự việc diễn ra, đoạn clip đã ghi lại được tiếng người liên tục hô lớn: "Cướp, Cướp", "Thôi đừng lấy nữa..." Bất chấp mọi sự can ngăn, hô hoán, 2 đối tượng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, vơ vét các bộ trang sức cho vào túi đồ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần chấp hành các quy định của pháp luật; mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm khắc. Trong thời gian giáp Tết Nguyên đán, các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và tính mạng; tăng cường hệ thống camera giám sát, lắp đặt thiết bị báo động, bố trí cửa ra vào chắc chắn, hạn chế trưng bày nhiều tài sản có giá trị trong khung giờ vắng khách.

Đồng thời, cần chú ý theo dõi các biểu hiện nghi vấn của khách ra vào tiệm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.