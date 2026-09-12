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Nam thanh niên nhảy xuống sông Hương, để lại vé tàu và máy ảnh

Ngọc Văn
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Nam thanh niên được cho là đã để lại vé tàu và máy ảnh trước khi nhảy cầu Trường Tiền. Thi thể nạn nhân vừa được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông Hương, TP. Huế.

Trưa 12/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế cho biết, vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên trên sông Hương, đoạn qua khu vực trung tâm TP. Huế.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên được cho là đã để lại một máy ảnh cùng vé tàu rồi mất tích. Vị trí cuối cùng nạn nhân được xác định mất tích là ở khu vực cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu mất tích. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm trên sông. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Hương.

Nạn nhân được xác định là H.C.N.P. (SN 1999, quê phường Phong Phú, TP. Huế), hiện trú tại tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị chức năng hiện tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tags

Công an TP. Huế

cầu Trường Tiền

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