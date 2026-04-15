Chiều 15/4, trả lời PV báo điện tử VTC News, lãnh đạo phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, một nam thanh niên (tên là H.) đã đến phòng trọ của bạn gái là N.T (SN 2004, sinh viên năm cuối Đại học Vinh) ở đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc nam thanh niên dùng hung khí tấn công, khiến cô gái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. dùng dao tự tử.

Nghe thấy tiếng động bất thường, người dân xung quanh nhanh chóng chạy sang kiểm tra, phát hiện sự việc và kịp thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân nữ đã tử vong tại chỗ.

Được biết, cả H. và nạn nhân đều quê ở Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.