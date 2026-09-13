Nam thanh niên đuối nước trên sông Hàn, may mắn gặp bộ đội đang tập huấn

Nhận được tin báo có người đuối nước gần chỗ đơn vị đang tập huấn lái cano trên sông Hàn (Đà Nẵng), các cán bộ, chiến sĩ lập tức lái cano đến cứu hộ.

Khoảng 8h10 ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức thực hành lái cano trên sông Hàn cho cán bộ, giáo viên và học viên.

Khi lớp tập huấn đang thực hành điều khiển cano tại khu vực Cảng sông Hàn thì nhận được tin báo của người dân về một thanh niên có dấu hiệu đuối nước gần cầu Thuận Phước.

Nam thanh niên đuối nước được bộ đội cứu kịp thời. (Ảnh: Q.S)

Ngay khi nhận được thông tin, giáo viên và học viên lớp tập huấn nhanh chóng lái cano cơ động đến hiện trường. Tiếp cận vị trí người gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân lên cano an toàn và thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Sau đó, lực lượng tham gia cứu hộ phối hợp với gia đình và lực lượng cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, tại Thái Nguyên, một cán bộ xã dũng cảm lao xuống sông Công cứu sống bé trai 4 tuổi bị nước cuốn. Cụ thể, lúc 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc đi bộ tập thể dục dọc bờ kè sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành thuộc xóm Đình đến cuối bờ kè thuộc xóm Cầu Thành).

Đến khoảng 18h30, trên đường trở về, ông Đáng phát hiện một bé trai đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra giữa sông, có biểu hiện đuối nước.

Ông lập tức lao xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo cháu bé. Bơi được khoảng 100m, ông tiếp cận được nạn nhân, đưa cháu vào bãi bồi gần đó và kịp thời thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và đúng cách, cháu bé đã tỉnh táo trở lại. Ngay sau đó, với sự trợ giúp của người dân địa phương, ông Đáng liên hệ và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 2022, trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc), con của anh Nguyễn Hải Hoàn và chị Hoàng Thị Phượng. Sau sự việc, gia đình cháu Thành bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của vị cán bộ xã khi lao xuống dòng nước xiết để cứu con mình.