Nam thanh niên đi bộ trên đường ray ở TPHCM bị tàu hỏa tông tử vong

Nam thanh niên 22 tuổi đi bộ trên đường ray tại phường Hiệp Bình, TPHCM bất ngờ bị tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc tông trúng, tử vong tại chỗ.

Trưa 5/9, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là T.T.Đ. (22 tuổi, quê Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, tàu SE6 chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi tàu vừa qua giao lộ với đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, bất ngờ tông trúng anh Đ. đang đi bộ trên đường ray.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong. Ảnh: Nguyễn Tiến

Cú tông khiến nam thanh niên lọt dưới gầm tàu và tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại vài phút để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, trình báo cơ quan chức năng rồi tiếp tục hành trình.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.