Nam thanh niên chưa rõ danh tính gặp tai nạn tử vong trên đường

Đức Ngọc |

Lưu thông trên đường ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, nam thanh niên chưa rõ danh tính không may gặp nạn tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 12 giờ 30 ngày 18-2 (mùng 2 Tết), tại Km685+250 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nam thanh niên chưa rõ danh tính gặp tai nạn tử vong trên đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang BKS 37AU-020.xx lưu thông hướng Nam - Bắc tự gây tai nạn. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hạt quản lý đường bộ Khai Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương bảo vệ hiện trường.

Hiện, danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

